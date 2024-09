Broncano: "No ha habido mensajes, van a ganar ellos (Hormiguero) ¿Qué suerte le voy a desear yo a ese hombre?"

Era unas de las citas más esperadas de todo el FesTVal de Vitoria. La ocasión lo merecía, aunque solo fuera por toda la polémica suscitada con el fichaje de David Broncano, no por el fichaje, ni por la cuantía ni las condiciones, olé él, sino porque todo esto ocurre en la casa de todos, es decir en RTVE, o lo que es lo mismo, que sale de todos nuestros bolsillos y ahí el paradigma cambia. El sentido de todas las cosas.

La guía, no espiritual, qué bonito hubiera sido, sino política, de toda la artimaña con el juego de dinero ajeno, tampoco ayuda, pero hoy estábamos aquí para ver con qué cartas se iba a jugar la partida que está a punto de empezar. La guerra o ¿guerrilla? o batalla campal, quién sabe del prime time de las televisiones, donde hasta ahora Antena 3 con su Hormiguero, Pablo Motos, es tótem a batir.

Novedades

De ahí toda la polémica, suspicacias políticas aparte que ya hemos contado, en el primer acto matinal del FesTVal llegó el turno de "La Revuelta", lo que viene a ser la nueva versión de "La Resistencia", que como decían el día anterior todavía no tenían logo, pero sí había despertado mucho interés. Eso sí la seriedad de la cita brilló por su ausencia. Los protas llegaron tarde y a la prensa nos tuvieron quince minutos en la puerta que ni en el Metro de Madrid y a hora punta. Qué cosas. A y cuarto abrieron. Otra cosa es que Broncano y compañía ocuparan sus puestos.

La historia de esto es que una hora después estaba prevista otra convocatoria. Todo esto se da en el marco de FesTVal, donde las casas televisivas traen sus apuestas de la temporada. Y justo después, Atresmedia presentaba "López y Leal contra el canal", pero sálvese quien pueda.

Con 35 minutos de retraso... Comenzamos, aunque de una manera dispersa. Agus Alonso, delegado de contenidos de RTVE, quiso explicar los motivos que justifican que este programa este en un ente público. "va a haber mucha gente que sea la primera vez que vea este programa al completo y entienda por qué es un programa para RTVE. Creo que debe estar aquí porque trata con inteligencia al espectador, porque hay invitados que no estarían en otro sitio, es puro servicio público, y el tema de la participación".

Al grano

David Broncano: "Lo que se ha publicado no lo gano yo. El presupuesto del programa no es para mí solo. Ya quisiera yo. Sobre la polémica: "Yo soy muy pragmático. Se han dicho cosas falsas de un hecho que es un cambio de cadena. Si han habido datos, que he dicho joe... Se ha convertido en un caso de estado, buscando intereses particulares y mediáticos".

"Yo soy cómico e intento que la gente se ría. Teniendo en cuenta la superficialidad de eso". "No ha habido intercambio de mensajes con Pablo Motos. Pero van a ganar ellos. Le puedo mandar un mensaje para desearle suerte, pero qué han hecho un 35%? ¿Qué suerte le voy a desear yo a ese hombre?

"Estoy convencido del medio público y se ha dicho mucho que venimos a aprovecharnos de lo público, y venimos a trabajar. Queremos aportar algo. Si con eso podemos sumar estaré orgulloso".

Colaboradores

Los colaboradores van a seguir siendo los mismos y la idea es que el formato va a ser igual. Valeria Ros, Pantomima Full, Antonio Resines, LalaChus... También el teatro de Gran Vía, algo del decorado sí ha cambiado.

Broncano: "Siempre me ha preocupado más que los resultados que el programa no mole. Hasta ahora teníamos otra medición y nos enfrentamos a otra cosa". David Broncano acudió con Ricardo Castella y Grison, que le dieron el toque típico de "La Resistencia". Ahora ya "Revuelta".

El programa comienza a las 21:40 el próximo lunes 9 de septiembre.

La polémica

El contrato de Broncano es de dos temporadas por unos 28 millones de euros, a 14 millones cada una para desarrollar toda la producción. El acuerdo alcanzado hace que se vayan a producir unas 160 entregas de 75-80 minutos emitidas de lunes a jueves, como El Hormiguero, en falso directo o directo cuando así lo decidan las partes.