Candela Peña regresa a 'La Resistencia' y confiesa por qué no verá "El caso Asunta"

'La Resistencia' recibió la noche del martes la visita especial de Candela Peña, quien regresó al programa dos años después para presentar su último proyecto, 'El caso Asunta'. La actriz, conocida por su carisma y sentido del humor, protagonizó una entrevista llena de anécdotas y sinceridad.

El motivo principal de la visita de Candela Peña fue la promoción de 'El caso Asunta', una serie en la que interpreta a Rosario Porto, condenada por el asesinato de su hija adoptiva. La actriz compartió detalles sobre su preparación para el papel, revelando que estuvo "diez meses inmersa en el personaje" y llegó a considerar una escena con Tristan Ulloa como "la mejor de su vida".

Sin embargo, lo más destacado de la entrevista fue el momento en que Candela Peña confesó la razón por la que no verá la serie. Después de un duro esfuerzo interpretativo, la actriz se mostró "decepcionada al ver una escena" que consideraba haber realizado de manera excepcional, pero que fue "editada de manera inadecuada". Con humor y sinceridad, declaró que prefería no ver la serie para evitar una posible decepción personal. "Hay unos montadores que hacen sus ferias de abril. La habían montado como un tik tok. Hablo de sinceridad. Para que me dé un ictus no veo la serie. Con otros personajes no me ha pasado, pero con Rosario Porto he estado 10 meses... Lo he visto más dinámico de lo que esperaba. No la veo yo y ya está, el público sí debe verla", afirmó la actriz.

Además de hablar sobre su trabajo en 'El caso Asunta', Candela Peña no escapó de las preguntas clásicas sobre sexo y dinero que suelen formar parte del programa. Con su característico sentido del humor, la actriz respondió con franqueza y picardía, generando risas entre el público.

Cuando se le preguntó sobre su patrimonio, Peña bromeó diciendo que tenía "3 euros" en el banco, y expresó su incomodidad ante esta pregunta recurrente en el programa: "Yo en mi casa, cuando veía el programa, decía '¿Por qué pregunta el dinero a todo el mundo?'. ¿Te da marcha pensar que todos tenemos menos que tú? Lo vivo como una humillación esa pregunta. Y lo de pinchar ni te cuento".

Sobre su vida sexual, la actriz fue igualmente sincera: "Me da vergüenza. Es que desde que yo me fui de aquí pues sigo igual. En los últimos 30 días... humillación negra. Y hasta con una misma, este último mes ha sido malo. Es que no me veo yo... no estoy en buenas condiciones. Conmigo misma igual un tal...".