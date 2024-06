Steve Aoki desvela en 'El Hormiguero' su mayor negocio fuera de la música

'El Hormiguero' ha cerrado la semana con un invitado de lujo: el DJ y productor estadounidense de origen japonés, Steve Aoki. Durante su primera aparición en el programa de Pablo Motos, Aoki habló sobre su nuevo disco "Paragon" y su intensa gira que incluye más de 250 conciertos, algunos de ellos en diversas ciudades españolas.

Conocido por sus actuaciones enérgicas y sus colaboraciones con numerosos artistas, Aoki ha dejado una huella significativa en la música electrónica y la cultura pop global. "Anoche estuve pinchando en Ibiza y he dormido poco. Pero estoy acostumbrado, hago entre 200 y 300 shows al año y algunas de las mejores discotecas del mundo están en España", afirmó el músico durante la entrevista.

Pablo Motos no tardó en preguntar sobre la discoteca más alucinante que conocía. Aoki destacó la calidad de los clubes en España y enfatizó que "es más importante la gente que el espacio". Además, el DJ se sorprendió al ver a la audiencia de 'El Hormiguero' bailar al unísono la coreografía de 'Paquito, el chocolatero', una canción que describió como impactante y que Pablo Motos le pidió que incluyese en su próxima canción.

Uno de los sellos distintivos de sus shows son los tartazos. Aoki relató cómo empezó esta tradición cuando un fan le pidió que le lanzara una tarta durante un concierto. "Lo hice y todo el mundo se volvió loco, así que no he parado desde 2011. Trece años tirando tartas", comentó entre risas. Aoki también compartió su incursión en el mundo de los coleccionables durante la pandemia, donde llegó a ganar 12 millones de dólares comprando y vendiendo cromos digitales (NFTs). Entre sus posesiones más valiosas se encuentra un cromo de Pokémonvalorado en 1,4 millones de dólares. "Mi casa es como una juguetería de coleccionables", reveló.

Por otra parte, el DJ recordó sus inicios humildes, organizando conciertos en su piso de estudiantes de 40 metros cuadrados. "Creo que todo es posible si te lo propones. Cuando estaba en la universidad puse en marcha un sello discográfico por 400 dólares. Tienes que ser creativo", animó a los espectadores. Otra de sus pasiones es la neurociencia. Aoki subrayó la "importancia de mantener la mente tan bien como el cuerpo", y expresó su optimismo sobre los avances tecnológicos en la lucha contra el envejecimiento. "Creo que es muy posible parar el envejecimiento. Simplemente tenemos que vivir hasta que se consiga eso y yo creo que está cerca", afirmó.

La entrevista culminó con una experiencia extrema. Siguiendo una de sus rutinas personales, Aoki y Pablo Motos se sumergieron en bañeras con hielo a una temperatura de cuatro grados en pleno plató. "Esto no es bueno para el pene. Pensaba que me iba a morir", bromeó Motos mientras se sumergía. Mientras, el DJ aconsejó a Motos que "la mejor manera de entrar en calor después del baño helado no es secarse con una toalla, sino hacer saltos". Tras este frío baño Aoki agradeció a Pablo Motos el trato y describiendo su primera experiencia en el programa de Antena 3 como "maravillosa".