Chenoa se deja querer como posible presentadora de «Operación Triunfo»

El fin de temporada está siendo la época de los regresos. La nostalgia parece haberse apoderado de la parrilla. Y en un plazo de una semana se han comunicado los regresos de formatos tan míticos como «Un, Dos, Tres», «Humor Amarillo», «Grand Prix» u «Operación Triunfo». Al igual que «Humor Amarillo», Operación Triunfo volverá de la mano de la plataforma Prime Video, que parece haberlo apostado todo por los formatos de entretenimiento, después de probar suerte con «Bake off» o «LOL, si te ríes pierdes.

La productora Gest Music, propietaria de los derechos de OT, ya comunicó cuando RTVE anunció la cancelación del talent, que el programa se trasladaría a otra cadena o plataforma, sin descartar alternativas como Twitch. Para sus productores, que están en un conflicto legal con la productora del programa de TV3 «Euforia», el formato y su comunidad de fans aún tienen un largo recorrido.

Sin embargo, lo que aún no ha confirmado Prime Video es quien será el encargado o encargada de presentar las galas de la nueva etapa de OT. Chenoa, una de las miembros más ilustres de la primera edición, contestaba en su programa de Europa FM «Tómatelo menos en serio», al ser preguntada por dicha posibilidad: «Me encantaría, no voy a decir que no. Sinceramente, con ese proyecto cerraría mi círculo. Estuve en la primera edición y para mí es algo superespecial. Sigo escuchando lo que versioné y me siguen entrando los mismos nervios, me sudan las manos como si estuviera allí. Son experiencias que quedan para toda la vida»