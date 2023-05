Chenoa cabe en los pantalones de su casting

Recibida en la rueda de prensa de Amazon Prime Video como una estrella, Chenoa llegó entre aplausos enfundada en unos curiosos pantalones. «Lo que es la vida; son los pantalones del casting de ‘‘OT’’», confesó al enorme número de medios acreditados a la presentación de la nueva temporada del formato que emitirá la plataforma. Lo primero fue saber cuáles son sus impresiones, ya que apenas hace tres días que se dio a conocer la noticia. «Estoy en casa, de la mano de prime video y de Gestmusic, pero lo de presentadora todavía lo estoy gestionando».

Y es que la artista nacida en Argentina se ha convertido en el foco de todas las miradas desde que se supo que volvería a «OT», el programa que la vio encumbrarse hace 22 años lanzándola a la fama junto a sus compañeros de la primera edición. «Es una prueba de gestión, de saber empatizar con el concursante», ha dicho sobre su nueva faceta de presentadora, aunque y sabe que a través del programa, su música y sus apariciones en los medios, los espectadores «han vivido conmigo en lo personal y en lo profesional. No tengo filtro y me he dejado conocer». Conoce que su manera de ser le llevará a empatizar con los concursantes, más jóvenes y no sabe si será capaz de bajarle los humos a alguno como hicieron con ella. «Aprendí mucho de bajarme; de todo se aprende», dice, pero saca como conclusión que «hay que ser equilibrado; es lo más complicado en este mundo artístico».

En ese momento Tinet Rubira le confesó a toda la sala que hace 22 años, Yolanda Fernández, de Gestmusic le dijo «Chenoa es buena presentadora, y no le hicimos caso». La artista, que enfoca esta ocasión como «una oportunidad espectacular» sabe que con su último disco en 2016, quiere alejarse de esa idea de que «si haces música no puedes hacer tele. Romper esa barrera es complicado, pero quiero seguir aprendiendo», sobre todo apunta a ponerse «frente a las cámaras y que me resulte más natural». Junto a esa energía los mejores deseos de su compañero: «No fluía y ahora se ha dado como que todo sale muy rodado, como el testigo que me paso Roberto Leal por redes sociales, que es un referente» y consiguió arrancar lágrimas a la cantante. Quizá por eso le preguntaron si aparte de la ilusión, en algún momento pensó dónde se metía. «Tengo dos bazas: primero, hacer caso a los que mandan y dos, tirar de mi naturalidad. Hay que estar abierta con tu naturalidad a ser guiada, que es lo que hace que conectes con la gente. Saben cómo soy y cómo reacciono; soy muy gestual, –aprovechó para despejar dudas diciendo ‘‘no llevo bótox ni ácido hialurónico’’–, la ceja se me levanta hasta cuenca si algo no me mola; soy de decir tacos». Por eso Chenoa adelanta que «Hay una presión y me veréis supernerviosa, pero tampoco lo voy a ocultar».

El otro beneficio añadido de su nominación, como recordó Rubira, es que conoce «la escaleta y la mecánica. Ha vivido la maquinaria de OT desde dentro», y eso le permitirá, como explica ella, «desde el otro lado, desde el amor y la actitud», teniendo en cuenta la diferencia de edad y la novedad de las redes sociales: «Es diferente para los nuevos. Han crecido con pantallas , pero con esa fragilidad; hay que tener en cuenta que no pueden soportarlo todo. Soy partidaria de advertir que las palabras duelen».

Chenoa no se arrepiente, pero cree que cuando era pluriempleada antes de entrar en «OT» y pidió la baja en el casino, « no se lo creyeron mucho», pero su vida cambió para siempre: «‘‘OT’’ fue como un máster». Pero recuerda a Lolita y su gran consejo la primera vez: «Se tú». Y le caben los pantalones.