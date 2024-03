Chino Darín revela en 'El Hormiguero' la preocupación de Úrsula Corberó, su pareja, por la obsesión con su peso

Los actores Eduard Fernández y Chino Darín estuvieron anoche en 'El Hormiguero' para presentar la serie 'Mano de Hierro', un thriller sobre narcotráfico que llega a Netflix el próximo 15 de marzo. Ambientada en Barcelona, la ficción aborda la entrada irregular de droga a través del puerto de la Ciudad Condal.

La serie terminaron de rodarla en marzo del año pasado, en ella Eduard Fernández, para interpretar su personaje, lleva un garfio en la mano: "Tienes que llevar el brazo bien colocado, porque algún cigarro me he intentado fumar y... El garfio lleva un cable, que mueves el hombro y se abría y cerraba".

"La historia está basada en un hecho real. Se graba en una parte del puerto de Barcelona donde es brutal rodar ahí porque nunca se puede acceder. Mi personaje es el que está encima de una pirámide, que tiene algo de mafioso, de padrino. En el puerto, como sabemos, entra de todo... Yo tengo una hija y un hijo, que ha salido regular; es una historia muy familiar, un thriller potente", contó el intérprete catalán sobre la serie.

"Mi personaje es un gruista, un estibador, que con el devenir de los capítulos va tomando vuelo. Todos los personajes tienen algo que ocultan en la serie, y cada cual tiene su capítulo", dijo Chino Darín sobre su papel.

El actor argentino graba muchas series de acción, por lo que tiene un par de dobles: "Estaban más tiempo en la mesa de catering que grabando porque a mí me gusta rodar esas escenas", aseveró el hijo de Ricardo Darín. "Tuve que colgarme de un vehículo en movimiento; me animé a hacerlo una vez, y luego de horas de estar ahí colgado no me podía mover", abundó este. "Ahora quiero una comedia romántica", agregó bromeando la pareja de Úrsula Corberó.

Al actor barcelonés quisieron ponerle peluca: "Yo estaba calvo porque veía de rodar '30 monedas'. Le dejé claro al director que no quería usar peluca; porque o es muy buena o se te pone cara de pederasta. La probamos, y al verme la pinta que tenía, la cogí y la tiré". ¿Un actor puede exigir esto? "No sé, yo tenía claro que si tenía que rodar así no la rodaba".

A la hora de las grabaciones, "poner la cara blanda para recibir una hostia es lo más complicado porque sabes que está por venir y tensas el cuello", agregó Eduard Fernández. También afirmó que es muy difícil "hacer de borracho", "reírse a carcajadas" y "despertarse".

La última vez que Chino Darín estuvo en 'El Hormiguero' afirmó que quería trabajar con Eduard: "El casting fue muy bueno. Y a la hora de trabajar con ellos fue muy fácil, había mucha comedia, nos llevamos muy bien".

Los dos intérpretes han pasado, como casi todos, por procesos de adelgazar y de engordar. Eduard, para su último papel, tuvo que adoptar una calvicie, raparse las cejas y dejarse bigote: "En la vida normal es difícil llevarlo porque te ven como a otra persona".

Darín llegó a preocupar a su pareja al perder 15 kilos para hacer de un personaje concreto: "porque se me fue la cosa física a una cosa más psicológica y se me fue un poco la cabeza contando las calorías. Después de este papel se me hinchó la cara al tomar hidratos de carbono".