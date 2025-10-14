Christian Gálvez arranca su nueva aventura en Telemadrid y se emociona con la sorpresa más especial

Christian Gálvez ha comenzado una nueva etapa profesional fuera de Mediaset. El presentador madrileño debutó este lunes al frente de ‘La tarde de Telemadrid’, el nuevo magacín diario de la cadena autonómica, que se emite de 15:45 a 16:55 horas. Se trata de un formato producido por Catorce Comunicación que combina entrevistas, reportajes, testimonios y la participación del público en plató, con el propósito de “acompañar a quienes más lo necesitan” a través de la televisión, según explican desde el canal.

Antes del estreno, el ex presentador de ‘Pasapalabra’ y ‘Tú sí que vales’ ya había mostrado su entusiasmo por este nuevo reto profesional: “Este formato me permite estar más cerca de la gente, escuchar, compartir y acompañar cada tarde. Después de muchos años en Mediaset, incorporarme a Telemadrid es más que un cambio de cadena: es un salto hacia un formato que me entusiasma y que me conecta con la realidad de mi ciudad desde otro lugar”, afirmó Gálvez.

Durante su primer programa, el mostoleño vivió un momento especialmente emotivo cuando recibió una sorpresa en directo: un mensaje grabado por su madre para desearle suerte en su nueva aventura. “Corazón, mi mensaje es para desearte lo mejor del mundo, pero sobre todo que seas muy feliz con lo que vayas a hacer. Disfruta. Un beso”, decía emocionada. Visiblemente conmovido, el presentador respondió con una sonrisa y los ojos humedecidos: “Aquí no venía a esto. Sois muy tontos”. Acto seguido añadió con ternura: “Cómo nos cuidan los papis, cómo nos cuidan”.

El estreno contó además con Karina como primera invitada, quien hizo de madrina del programa y protagonizó una charla distendida con el presentador. La cantante habló de su faceta como ‘influencer’ en redes sociales, donde comparte vídeos desde la pandemia: “Hago eso que se llama Instagram. Me entretengo mucho, ayudo a la gente mayor y me ayuda mi hija. Me lo paso pipa”, comentó entre risas.