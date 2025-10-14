'Cifras y letras' anuncia la inminente entrega de su cuarto bote

Aitor Albizua y los demás integrantes de 'Cifras y letras' han comenzado a frotarse las manos y es que el concurso de La 2 está a punto de entregar un nuevo bote, tal y como se ha encargado de anunciar el ente público, pero sin desvelar la fecha exacta.

Después de que el pasado mes de junio José Antonio Montalbán se hiciera con un premio de 252.000 euros, el más alto de la nueva etapa del formato en el segundo canal de RTVE, no habrá que esperar mucho tiempo para la proclamación de un nuevo campeón, que se producirá "muy pronto" en un intenso duelo en el que los concursantes demostrarán templanza y reflejos para lograr su objetivo.

Y la persona destinada a ello podría ser Diego Aguado Hernández, matemático de 46 años que este lunes sumó 14 victorias y se quedó a tan solo una palabra de llevarse un bote que acumulaba 65.000 euros y que seguirá creciendo hasta dentro de poco.

El concursante es un apasionado de los juegos de mesa y de los concursos. Sin ir más lejos ha participado en otros formatos como '¡Ahora caigo!', 'Pasapalabra', 'Password', 'Saber y ganar', 'Trivial Pursuit' y 'La noche de los cazadores'.

Con solo participar, el madrileño está cumpliendo un sueño tras haberse quedado a las puertas de concursar en su versión autonómica en años anteriores: "Puede sonar exagerado llamarlo sueño, pero de verdad que concursar en 'Cifras y letras' es uno de ellos, ya que pensaba que era una oportunidad que nunca volvería".