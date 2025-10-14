RTVE apuesta por la nostalgia con "Los Cinco", la saga juvenil más querida

RTVE ha decidido apostar fuerte por la nostalgia y recuperar uno de los títulos más emblemáticos de la literatura juvenil: "Los Cinco". La cadena pública ha adquirido los derechos de la nueva versión internacional de la popular saga de Enid Blyton, una serie que promete atrapar tanto a los fans de siempre como a nuevas generaciones de espectadores. La ficción, coproducida por BBC, ZDF y The Mediapro Studio, está compuesta por tres episodios de 90 minutos y se emitirá por primera vez en España tras su debut en 2023 en Reino Unido y Alemania.

Lejos de un simple revival, esta adaptación de "Los Cinco" viene con una firma que no pasa desapercibida: Nicolas Winding Refn, director danés conocido por películas como "Drive" o "Solo Dios perdona". Junto a su colaborador Matthew Read, ha reinventado la franquicia para el público actual sin perder el alma aventurera que convirtió estos libros en clásicos atemporales. "Queríamos rescatar ese espíritu de aventura y libertad, pero adaptado a la sensibilidad del siglo XXI", han asegurado.

La serie llegará a RTVE como parte de su nueva estrategia de ficción, que prioriza formatos breves, intensos y de alto impacto, ideales para captar la atención del espectador en tiempos de consumo acelerado. Aunque aún no se ha confirmado en qué canal del ente público se emitirá, todo indica que encajará perfectamente en la parrilla juvenil o familiar, como ya ocurrió en su día en CBBC y KiKA.

Además, el reparto incorpora un rostro muy familiar para el público español: María Pedraza, que compartirá pantalla con los jóvenes protagonistas internacionales Elliott Rose, Kit Rakusen, Flora Jacoby Richardson y Diaana Babnicova. Un elenco fresco, diverso y con química, al que se suma el encanto eterno del quinto miembro: el perro.

"Los Cinco" no solo vuelve, sino que parece haber llegado para quedarse. En septiembre de 2024 se anunció su renovación por una segunda temporada, que constará de dos nuevos episodios. Con más de veinte novelas originales como base, el universo de Enid Blyton tiene cuerda para rato, y esta versión televisiva no pretende desaprovecharlo.

En un momento donde la televisión pública busca conectar con los sentimientos del espectador sin renunciar a la calidad, esta serie se presenta como una apuesta segura. Aventura, misterio y una dosis justa de melancolía se combinan en una producción que puede convertirse en uno de los fenómenos televisivos más comentados del año.