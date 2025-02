"Cuando me case quiero ir hasta el altar caminando": una invitada emociona en 'Y ahora Sonsoles' con su historia de superación

Berta tenía un sueño claro: si algún día se casaba, lo haría caminando hasta el altar. Un deseo que parecía imposible después de que en 2017 un accidente la dejara tetrapléjica. Sin embargo, gracias a su esfuerzo, rehabilitación constante y la tecnología de un exoesqueleto, ha conseguido hacerlo realidad. Este lunes, la joven extremeña de 31 años ha contado su historia en el programa 'Y ahora Sonsoles', donde ha emocionado a los espectadores con su determinación y valentía.

Ocho años atrás, un simple salto a la piscina alteró el rumbo de su vida. Se golpeó la cabeza al sumergirse y la presión del agua le provocó una grave lesión medular. "Recuerdo todo perfectamente. Fue un golpe leve, pero suficiente para que se me rompiera una vértebra", ha explicado Berta en el programa vespertino de Antena 3. En aquel momento, los médicos le dijeron que no podría mover nada del cuello para abajo. A pesar del diagnóstico, su espíritu luchador la llevó a desafiar todas las limitaciones. No solo logró moverse con el tiempo, sino que también terminó la carrera de Medicina y continuó con su rehabilitación sin descanso.

Por otra parte, Berta conoció a su marido después del accidente, aunque al principio dudó en darle una oportunidad. "Me parecía muy serio y le estuve dando largas durante un año", ha confesado. Sin embargo, tras su primera cita, no volvieron a separarse. Cuando él le pidió matrimonio, Berta supo que había llegado el momento de cumplir su promesa: caminar hasta el altar. Desde antes de conocer a su esposo, había estado en contacto con una empresa que desarrolla exoesqueletos y les había advertido: "El día que me pidan matrimonio, os llamaré". Y así lo hizo.

Berta junto a Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

El día de su boda, Berta no solo caminó hacia el altar, sino que también bailó con su padre y su marido. "Fue mágico. Aún me emociono al ver las imágenes", ha expresado. Su vestido de novia tenía un valor sentimental especial: era el mismo que había elegido cuando tenía siete años en la tienda de su abuela, aunque en su momento quedó olvidado. Por un golpe del destino, su madre lo encontró guardado en casa poco antes de la boda. Durante la celebración, muchos amigos y familiares la abrazaban, sorprendidos por su altura, que no veían desde hacía años. El momento más emotivo llegó cuando bailó con su padre. "No había estado tanto tiempo de pie conmigo desde hace siete años", ha contado con la voz entrecortada a Sonsoles Ónega.

A pesar de los avances tecnológicos que han hecho posible su sueño, Berta ha recordado en 'Y ahora Sonsoles' las dificultades económicas que enfrentan las personas con discapacidad. "Un exoesqueleto puede costar 40.000 euros, y hay muy pocas ayudas", ha denunciado. También ha señalado que debe pagar por necesidades básicas, como sondas y medicamentos, lo que supone una carga económica considerable. Aún así, su determinación no se detiene aquí. Su próximo objetivo es terminar su residencia médica y regresar a su casa en Mérida para seguir construyendo la vida que siempre ha soñado. "Me gustaría vivir una vida normal, que la silla no me impida nada", ha concluido Berta, con la misma fortaleza que la llevó a desafiar todos los pronósticos.