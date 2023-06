La emotiva despedida de Sandra Golpe: "¡Qué orgullosa estoy de ti!"

La presentadora de 'Antena 3 Noticias 1', la cañaílla Sandra Golpe, ha querido tener un bonito detalle con uno de los miembros de su equipo que se despide de los informativos más vistos de la sobremesa de la televisión nacional.

La periodista no ha dejado pasar la oportunidad de agradecer en sus redes sociales todo el trabajo realizado por Pablo Conde en la redacción del espacio informativo que ella misma dirige, ahora que este compañero ha decidido emprender un nuevo rumbo profesional.

El rostro visible de 'A3 Noticias 1' ha aprovechado sus redes sociales para dar altavoz y ensalzar lo que este profesional ha aportado al programa desde la sombra del anonimato, despidiéndose del joven con una amplia sonrisa y unas sentidas palabras: "Hoy he trabajado por última vez con él en las noticias de las tres. Se nos marcha Pablo Conde, uno de los puntales de mi equipo", comienza dando la nueva agridulce Golpe en su publicación de Instagram.

Pero la gaditana profundiza en su misiva de adiós, destacando la osadía de Conde por seguir los pasos que le dicta su vocación: "Es un valiente, porque nos deja para cumplir su sueño de dedicarse al cine. ¡Pablo, qué orgullosa estoy de ti! En todos los sentidos".

"Gracias por estos años en los que has desplegado talento, creatividad, buen humor… Nos has hecho mejores a todos. Seremos testigos de tus éxitos, amigo", concluye emocionada Golpe, poniendo en relieve las virtudes del que ha sido su compañero.

Asimismo, Pablo Conde no se ha inhibido tras este honorable reconocimiento de la periodista, respondiendo a la instantánea de ambos con otro mensaje de reconocimiento, en este caso por la oportunidad recibida a manos de su jefa: "Muchas gracias a ti, Sandra, por su apoyo y confianza todos estos años. Me diste una oportunidad que me cambió la vida y que nunca olvidaré".