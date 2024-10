Unas fans agolpan a un indefenso Jesús Calleja: "¡Estoy atrapado!"

La comarca de Campo de Montiel, en Ciudad Real, ha sido el lugar en el cual Jesús Calleja ha pasado un peor momento recientemente. Ni el pico del Everest, ni selvas amazónicas, ni ningún lugar inhóspito de la Tierra causaron tantos problemas al aventurero y presentador, como un grupo de fans castellanas manchegas, que se agruparon de golpe, dejando atrapado a Calleja, que admitió pasarlo mal durante la grabación del programa.

Un grupo de fans, el peor peligro

El leonés se trasladaba a Ciudad Real en un nuevo episodio de "Volando Voy" para visitar las Lagunas de Ruidera, uno de los rincones de nuestro país que más ilusión le hacía sobrevolar con su ya característico helicóptero, gracias a las descripciones que recibía en la escuela sobre el lugar. "La asignatura que más me gustaba de niño era la geografía, me gustaba tanto que definió mi vida. Me he dedicado a viajar por el mundo y cuando hablaban de accidentes geográficos por España, el profesor habló de las Lagunas de Ruidera y me quedé enganchado, me dije a mí mismo: 'yo tengo que ir ahí'. Era el lugar de España a que más me apetecía ir, he tenido la fortuna de venir en helicóptero pilotando", es un espectáculo verlo", expuso el presentador, que no se imaginaba el peligro que le acechaba en la orilla de las Lagunas de Ruidera.

Un grupo de señoras, que estaban de excursión por la zona, aparecieron y rápidamente, al observar a Jesús Calleja, no dudaron en abalanzarse sobre él, dejando al aventurero y presentador atrapado, quedando engullido por las mujeres que buscaban una foto con el propio Calleja, que se tomó a risa un momento muy complicado. "Estoy rodando un programa, habéis hecho una barrera y no podemos rodar. ¡Estoy atrapado ahora mismo, déjenme salir, soltadme!", comentó con un poco de humor el presentador, aunque la situación no tenía nada de gracioso debido a lo agobiante que resultaba el momento, que se terminó al poco rato y permitió a Calleja terminar de grabar el programa y sobre todo disfrutar de su mágico lugar de ensueño desde que era un simple niño.