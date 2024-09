"Historia de nuestro cine" rinde homenaje a Javier Bardem

Coincidiendo con la entrega del prestigioso Premio Donostia a Javier Bardem, "Historia de nuestro cine" emitirá un especial en honor a uno de los actores españoles más reconocidos a nivel internacional. En este especial, el programa recuperará dos películas clave en la carrera de Javier Bardem, ambas galardonadas con la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. En horario de prime time, se podrá ver "Los lunes al sol" (2002), dirigida por Fernando León de Aranoa, seguida de una charla con el actor. Después de la entrevista, se emitirá "Días contados" (1994) de Imanol Uribe, por la que Bardem ganó la Concha de Plata al Mejor Actor.

Homenaje dedicado a uno de los grandes actores de su generación

Durante el especial, Bardem conversará con la presentadora Elena S. Sánchez, profundizando en su trayectoria de más de 30 años en el cine. Desde su primer papel protagonista en "Jamón, Jamón" (1992), donde trabajó junto a Penélope Cruz, hasta su consagración en 2008 como el primer actor español en ganar un Óscar, por su interpretación en "No es país para viejos", de los hermanos Coen, Bardem ha dejado una huella imborrable en el séptimo arte.

Con tres nominaciones adicionales a los Óscar y seis Premios Goya en su haber, Bardem ha sido reconocido como uno de los grandes talentos de la industria cinematográfica. Entre sus numerosos premios, destaca también el Premio Nacional de Cinematografía, que subraya su relevancia en el cine tanto a nivel nacional como internacional. Ahora, el actor canario se encuentra de promoción por su última serie, "Monstruos", en la plataforma de streaming Netflix.

Premios y honores por doquier

Nacido el 1 de marzo de 1969 en Las Palmas de Gran Canaria, Bardem es uno de los actores más destacados de España y de proyección internacional. Hijo de una reconocida familia de cine, comenzó su carrera en el cine español a finales de los 80, alcanzando fama mundial con su papel en "Jamón, Jamón" (1992). A lo largo de su carrera ha ganado múltiples premios, entre los que destaca el Óscar al Mejor Actor de Reparto por su interpretación en "No es país para viejos" (2007), convirtiéndose en el primer actor español en recibir este galardón. Además, ha sido nominado al Óscar en cuatro ocasiones: como Mejor Actor por "Antes que anochezca" (2000), "Biutiful" (2010), y "Being the Ricardos" (2021).

Bardem ha ganado seis Premios Goya y ha sido nominado diez veces a estos prestigiosos premios. También ha recibido el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes y una amplia gama de galardones internacionales.