"Hostias" como "zamburguesas" al 'Humor amarillo' de Broncano: "Sin gracia y encima, políticamente correcto"

Apenas hace una semana del estreno de 'El castillo de Takeshi' en Amazon Prime Video, y las redes sociales y los medios han vertido una cantidad ingente de críticas negativas sobre el doblaje de este remozado 'Humor Amarillo' producido por David Broncano.

El blanco de los comentarios negativos son concretamente sus tres nuevos dobladores: los humoristas Jorge Ponce, Eva Soriano y Dani Rovira. Acusados de hacer humor "políticamente correcto", "chistes malos" y "politizar las bromas".

"El programa no tiene la menor gracia y encima es políticamente correcto. Quizá ambas cosas están relacionadas. Conscientes de los tiempos que vivimos, los guionistas del doblaje están tan obsesionados con los cuatro puntos cardinales del respeto absoluto a la Humanidad en su conjunto que acaban filtrando en su trabajo esa misma obsesión, y haciendo doctrina cada cinco minutos. Esto, paradójicamente, resulta más ofensivo para el programa japonés que una burla directa y de grano grueso", expresa el periodista Alberto Olmos en una crítica en El Confidencial.

"Han convertido el mítico 'Humor Amarillo' en un mierdón políticamente correcto. Ah! Y obviamente ya no tiene el mismo título que era ofensivo... ahora es 'El castillo de Takeshi'. Doblaje malo... sin gracia...Menos mal que ya no ofende a ningún colectivo...", expresa el usuario Johnbar Ricza en Twitter; mientras que en la misma red social, Randy Meek escribe: "Si algo no esperaba de 'El castillo de Takeshi' es que fuera una parodia global de la España de 2023 desde una perspectiva (muy) progresista que no va a gustar a muchísima gente".