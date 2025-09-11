Keira Knightley y Kit Harington serán Dolores Umbridge y el profesor Lockhart en la nueva serie de 'Harry Potter'

Con todas las miradas puestas en HBO MAX y su confección de un nuevo mundo mágico, Audible ha revelado el estelar casting para su nueva serie inmersiva sobre 'Harry Potter', fichando a grandes estrellas del séptimo arte y de la pequeña pantalla. El universo de Hogwarts creado por J.K. Rowling llegó a nuestras manos en forma de libro, catapultó su fama gracias a las películas protagonizadas por Daniel Radcliffe y antes de revivir las célebres aventuras de uno de los magos más famosos de la literatura en formato serie, Audible lanzará durante los próximos meses los audiolibros de Harry Potter, con música original y captura de sonido del mundo real para crear una experiencia de audio inmersiva en un ambicioso proyecto en el que participarán más de 200 actores. Además de los confirmados Hugh Laurie como Albus Dumbledore y Matthew Macfadyen Lord Voldemort, la empresa ha revelado más nombres del claustro de Hogwarts y villanos de la saga 'Harry Potter'. El primero de los siete audiolibros, 'Harry Potter y la piedra filosofal', se lanzará el 4 de noviembre, seguido de 'Harry Potter y la cámara secreta' el 16 de diciembre.

En la nueva saga de audiolibros de 'Harry Potter' en Audible se han reunido actores de renombre para dar voz a personajes icónicos de la saga. Riz Ahmed interpretará al profesor Snape, mientras que Michelle Gomez será la profesora McGonagall y Cush Jumbo ejercerá como narrador. A ellos se suma Keira Knightley, que encarnará a Dolores Umbridge, y Kit Harington, que dará vida al engreído Gilderoy Lockhart. Iwan Rheon prestará su voz al profesor Lupin y Ruth Wilson asumirá el papel de Bellatrix Lestrange. También se incorporan Ambika Mod como Nymphadora Tonks y Leo Woodall como Bill Weasley, junto a Simon Pegg como Arthur Weasley. James McAvoy tomará el relevo de Ojoloco Moody, Gemma Whelan será la profesora Sprout y Matt Berry se pondrá en la piel del caballeresco Sir Cadogan.

Grabación sin descanso

Más allá del proyecto de Audible, HBO MAX tiene en sus manos un mega proyecto de dimensiones mágicas en sus manos con la nueva serie que prepara junto a J.K. Rowling sobre el universo 'Harry Potter', una ambiciosa serie que dedicará cada temporada a cada uno de los libros las aventuras de uno de los magos más famosos de todos los tiempos. Las grabaciones ya han iniciado y se han desvelado nuevos detalles sobre las dos primeras temporadas de esta nueva serie ambientada en el mundo mágico de Hogwarts. La cuenta Redanian Intelligence, especializada en las grandes series del mundo del streaming como 'La casa del dragón' del Universo 'Juego de Tronos', ha adelantado que no habrá descanso durante las filmaciones de las dos primeras temporadas (que adaptaran 'La piedra filosofal' y 'La Cámara secreta') y que ambas contarán con seis episodios cada una, siendo en total 12 capítulos que llevarán a la pequeña pantalla los dos primeros libros escritos por la autora británica. La primera temporada llegará en 2027 y también se ha conocido que HBO MAX tiene decidido el actor que interpretará al gran villano del Universo Harry Potter, Lord Voldemort, pero su identidad se mantendrá en secreto para sorprender al mundo entero en uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos del mundo del streaming.