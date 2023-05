Isabel Forner relata en 'Zapeando' el pánico sufrido en el campo del Espanyol

El pasado domingo, el FC Barcelona se proclamó campeón de LaLiga Santander tras derrotar al Espanyol por cuatro goles a dos en el estadio perico. Por ello, en el programa de laSexta 'Zapeando', abordaron el tema futbolístico:

"Esta noticia hace que los lunes sean menos pesados", expresó con orgullo Dani Mateo en referencia a su equipo, ensuciado hasta las trancas en el caso Negreira. "Fue un partido espectacular", confirmó la periodista de deportes de MovistarPlus+ Isabel Forner, quien presenció el encuentro in situ, aunque admitió haber vivido momentos de auténtico pánico cuando un grupo de ultras locales invadió el campo.

"Yo estaba con mi cámara y mi productor preparando las entrevistas cuando, de repente, vi a uno, luego a dos personas entrando y, finalmente, rompieron la valla de seguridad y todos ingresaron", recordó. "Estaban completamente encapuchados y, a pesar de que nos pidieron que mantuviéramos la calma, al ver a un centenar de personas corriendo hacia nosotros y escuchar que iban a cerrar el túnel, entré en pánico absoluto", añadió la periodista valenciana.

Como resultado, decidió correr hacia el túnel y, mientras se encontraba dentro, "por mala suerte", el VAR cayó sobre su rodilla. "Afortunadamente, no me pasó nada, estoy perfectamente", aseguró. Sin embargo, debido al miedo que experimentó, Isabel Forner decidió aprovechar la audiencia de Zapeando para transmitir un mensaje contundente: "Este tipo de personas deben ser expulsadas de los estadios y de los equipos, ya que el fútbol debería ser un espacio donde las familias puedan disfrutar tranquilamente y celebrar en los campos". "No aportan nada positivo", concluyó.