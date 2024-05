Alessandro Lequio, implacable contra Carlo Costanzia: “Todo delincuente tiene derecho a colarle al juez el cuento de caperucita”

La última entrevista concedida por Carlo Costanzia al programa “De Viernes” ha traído consigo una oleada de titulares centrados en la situación que están atravesando sus hermanos, Pietro y Rocco que permanecen en prisión provisional por intento de asesinato, pero también se habla de detalles muy personales sobre su relación con Alejandra Rubioy la familia de esta.

En medio de esta vorágine informativa, que no ha dejado a nadie indiferente, han arrancado los colaboradores de “Vamos a Ver”. Primero el propio Alessandro Lequio, que empezaba elogiando su sinceridad cuando reconocía públicamente que asistía a la entrevista por dinero. “El quiere montar un negocio y para eso quiere el dinero, para poder invertirlo y recuperar un poco su vida. Tiene que ver con la hostelería, pero tiene derecho también a trabajar”, matizaba Pepe del Real en el espacio televisivo. Sin embargo, lo que ha despertado las dudas del colaborador italiano ha sido la manera en la que Carlo rehuía la pregunta de si estaba enamorado de la hija de Terelu Campos: “Cuando le preguntaron si estaba enamorado, algo que la otra parte -refiriéndose a su actual pareja Alejandra Rubio- tendría que analizar”, seguía aconsejando Lequio desde el programa de las mañanas de Telecinco.

Carlo Costanzia se sienta en '¡De viernes!' y asegura que tiene buena relación con sus padres Europa Press

No ha sido la única pulla que le ha proferido al hijo de Mar Flores, pues tras las duras palabras que este le dedicó el pasado viernes, ha respondido de frente con cierta resignación y sin dar mayor importancia a sus declaraciones: “Sería precioso que nos acostumbráramos a dar segundas oportunidades a la gente. Hay una persona que yo tolero muy poco, que es Lequio. No sabe hablar en un plató de televisión y lo único que hace es chillar. Es un poco complicado tener una conversación con él, me encantaría tenerla si es posible y supiera mantener un poco el tono calmado”, decía Carlo Costanzia añadiendo que le parecía curioso que no tuviera causas judiciales abiertas, “porque no han querido muchas personas denunciarlo, pero podrían”.

Unas palabras que en primera instancia se han leído como un duro golpe contra el conde italiano, pero a las que se ha limitado a responder con un “me gustaría dejarlo en que todo el mundo tiene derecho a contar el cuento de caperucita. Enfático soy, pero las cosas también las digo y no tengo mucho más que decir sobre él”, sentenciaba al joven actor de “Toy Boy”. Cuando le preguntan sobre si tendría ese cara a cara con Carlo Costanzia, Lequio no duda: “Yo puedo tener un encuentro con todo el mundo y no tengo ningún problema. Con Cámaras, sin cámaras, lo que tú quieras”, dice respondiendo divertido a Joaquín Prat. “Él tiene derecho a hacerlo”, concluye sobre las entrevistas que ha protagonizado en los últimos meses en el plató de “De Viernes”, “yo creo que todo el mundo, todo delincuente, tiene derecho a colarle al juez el cuento de caperucita”.