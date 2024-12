Jorge Javier Vázquez 'traiciona' a Telecinco con este programa de TVE

Jorge Javier Vázquez ha sorprendido al anunciar en su blog de 'Lecturas' que este año seguirá las Campanadas en TVE. La elección del presentador, conocido por su vínculo con Mediaset, se debe a su interés en el debut de Lala Chus, quien acompañará a David Broncano en la despedida del año en La 1.

"Lala Chus será la encargada este año de dar las Campanadas en TVE. Lo siento por otros presentadores, pero me produce más curiosidad saber qué se pondrá Lala Chus", ha escrito el presentador de 'El diario de Jorge'. Además, en su artículo ha destacado la frescura y el entusiasmo de la colaboradora de 'La Revuelta': "Da gusto verla trabajar, lo hace como si fuera un juego. Su éxito irradia constancia, perseverancia y buen humor".

Lalachus y David Broncano RTVE

Por otra parte, el expresentador de 'Sálvame' también ha valorado el impacto de ver a una mujer con un cuerpo no normativo en un evento de tanta relevancia: "Me parece un avance importantísimo. Verla en ese papel nos hace cómplices de su ilusión y energía, como la noche de Reyes para un niño". Este apoyo llega después de que Lala Chus enfrentara comentarios gordófobos y misóginos en redes sociales. Jorge Javier, sin embargo, confía en que "sabrá transformar cualquier crítica hiriente en material escénico delicioso". A pesar de todo esto, su elección no está exenta de polémica, Jorge Javier Vázquez ha asegurado que, tras ver las Campanadas en TVE, cadena a la cual no pertenece, cambiará de canal para brindar con Ángeles Blanco e Ion Aramendi, compañeros suyos en Mediaset, quienes estarán en Lanzarote representando a Telecinco y a Cuatro.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote darán las Campanadas de Antena 3 Atresmedia

Este artículo de Jorge Javier Vázquez coincide con la confirmación de las principales apuestas de las cadenas para este evento. En Antena 3, Cristina Pedroche y Alberto Chicote repetirán como anfitriones; en laSexta serán Dani Mateo y Cristina Pardo; y en las cadenas autonómicas, personalidades como Miki Núñez y Laura Escanes en TV3, y Miguel Lago junto a Mónica Martínez en Telemadrid también tomarán protagonismo.