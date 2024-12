Carlota Corredera se deja querer por RTVE: "Me encantaría trabajar allí, aunque..."

Carlota Corredera, conocida por su trayectoria en programas de Telecinco como 'Sálvame', ha reaparecido en el podcast 'Zeta Peta 2.0', donde ha hablado abiertamente sobre su presente profesional, su reciente divorcio y su anhelo de regresar a la televisión. Tras un año de cambios significativos, la periodista se muestra optimista y enfocada en construir un futuro sólido tanto en lo personal como en lo laboral.

La periodista gallega atraviesa un periodo de transición tras su separación de Carlos de la Maza, con quien estuvo casada durante once años. Según ha explicado en el podcast, ambos están centrados en que su hija lleve el proceso de la mejor manera posible. "Es la historia más importante que he vivido hasta ahora", ha comentado, señalando que enfrentarse al dolor es parte esencial para cerrar esta etapa y seguir adelante. A pesar de la adversidad, Carlota Corredera destaca la fortaleza que ha encontrado en su red de apoyo, compuesta por amigos y familiares. Recientemente, ha realizado un viaje a Oporto junto a sus amigas de toda la vida, un gesto que refleja su intención de rodearse de energía positiva y recuperar su equilibrio emocional.

Carlota Corredera en Sálvame Telecinco

Por otra parte, en lo profesional, la presentadora ha hablado sobre su compleja marcha de Mediaset, calificándola como "un final muy complicado". La comunicadora ha explicado que este proceso implicó un duelo tanto personal como profesional, y ha reconocido que aún busca respuestas sobre lo ocurrido. "Pagué un peaje por el periodismo que se hizo en mi programa", ha admitido, aunque ha dejado claro que prefiere enfocarse en lo que viene. Carlota Corredera lleva meses alejada de la televisión, pero no de las cámaras. A través de su podcast 'Superlativas', ha encontrado una plataforma para continuar comunicando y explorando su creatividad. Sin embargo, su deseo de volver a la pantalla pequeña sigue latente.

Sobre su futuro en televisión, Carlota ha confesado que le encantaría trabajar en La 1 de Radio Televisión Española, una cadena que considera "en su mejor momento". Además, ha atribuido este resurgir a las decisiones de José Pablo López, presidente de RTVE, a quien reconoce por su "osadía" y visión estratégica. "Si me preguntas ahora en qué cadena soy más perfil, diría La 1, aunque no sé si hay hueco", ha expresado con entusiasmo. Con la vista puesta en 2025, Carlota Corredera se muestra ilusionada con los proyectos que aún no han cristalizado y con la posibilidad de encontrar un espacio en el medio que siempre ha sido su pasión. "No me queda otra que seguir adelante, con optimismo y fuerza", ha asegurado.