"De Viernes" calienta el plató con este cara a cara

Semana de debates televisivos tras el protagonizado por los futuros huéspedes de la Casa Blanca. Ahora toca el turno en el programa nocturno de Mediaset, "De viernes", que pondrá frente a frente a Kiko Jiménez y Maite Galdeano, tras la última polémica protagonizada por el entorno de la influencer navarra, Sofía Suescun. Tras anunciar el espacio liderado por Beatriz Archidona y Santi Acosta que esta noche tendrían declaraciones exclusivas de Julián Muñoz, Mediaset ha decidido poner toda la carne en el asador, juntando de nuevo a dos torbellinos televisivos que pondrán patas arriba el plató a base de gritos, insultos y acusaciones punzantes de un lado hacia el otro y viceversa.

Tras Sofía, turno de Kiko y Maite

Sofía Suescun ya respondió a muchas preguntas en el pasado cuando fue invitada del programa. Todo esto viene por los actos que sucedieron el pasado 15 de agosto, festivo en toda España salvo para la familia de la influencer navarra, que vivió un arduo día por culpa de una confesión de su madre en redes sociales, que hicieron saltar todas las alarmas. Según la propia Maite, la pareja la habría echado de su casa, lo que desató su enfado. En sus declaraciones, Maite carga duramente contra Kiko, afirmando que es un ser que no se quiere a sí mismo y que no quiere a Sofía, sino su entorno, acusándolo de perjudicar gravemente la salud mental de su hija y de anularla emocionalmente. Maite amenazó con revelar más detalles, asegurando que tiene la fuerza para seguir hablando. Además, describió a Kiko como un "tío frío, calculador y nada empático" que ha conseguido apartar a Sofía de cualquier persona que le ofrezca cariño, incluida su madre. Comparó la situación con la de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, sugiriendo que Sofía está siendo manipulada de manera similar. En su discurso, Maite no solo arremetió contra Kiko, a quien tildó de "manipulador, terrorista emocional y chantajista", sino también contra su hija, a quien advirtió sobre el karma que les espera a ambos. Llegó a compararla con Rocío Carrasco, insinuando que Sofía podría enfrentarse a una situación igualmente dura en el futuro.

Tras acusaciones de demanda por injurias por parte de Kiko Jiménez hacia Maite Galdeano, esta noche se producirá el reencuentro entre ambos. Como diría Freddie Mercury, el show debe continuar y lo hará esta noche en "De Viernes".