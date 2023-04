Lola Índigo le confiesa a Broncano en 'La Resistencia' con quien fue su primera fantasía sexual

Lola Índigo es de esas artistas que allá por donde vaya deja huella por su espontaneidad. La artista, que se encuentra promocionando su último proyecto ‘El Dragón’, visitó el programa de David Broncano, 'La Resistencia', comenzando a destacar desde el momento en el que entró. ‘’Bueno, ¿cómo están los máquinas?’’ decía la cantante en honor a la famosa frase de su paisano David Bisbal. Broncano después de esta entrada triunfal no dudó en pedirle a la artista que le echase una mano para que el almeriense visitase el espacio. ‘’David, vente la semana que viene si tienes un huequillo’’, se dirigía a su compañero de profesión mirando a cámara.

Tras esto, el presentador de MovistarPlus + no quiso perder la oportunidad de preguntarle sobre cómo vivió la boda de Lele Pons y Guaynaa ya que en ella se encontraba Chayanne, tío de la novia. ‘’Eso sí que fue cosa del universo. Yo fui a la boda de Lele y en mi cabeza solo decía ‘voy a bailar con Chayanne’. Resulta que me hice amiga en la despedida de soltera de una muchacha y al día siguiente vamos a cenar con la familia de Lele y aparece Chayanne'', relataba Lola Índigo a la vez que continuaba diciendo que el cantante latino americano se le presentó.

La artista de ‘Discoteka’ continuaba contando como se dirigió a la chica que conoció en la despedida para hablarle de lo fan que es del artista de ‘Torero’. ‘’No sabes lo fan que soy de Chayanne, el disco rojo me lo sé entero’’, le comentó la cantante. Lo que ella no se imaginaba era la respuesta que la nueva amiga le dio.«Claro, es que papá...'', le soltó a Índigo dejando a esta perpleja.

Esta anécdota provocó las risas del presentador y del público a lo que la artista, sin reparos, no dudó en soltar otra perla. ‘’Menos mal que le dije que me había escuchado el disco rojo, no que había sido mi primera fantasía erótica, ¿sabes?’’, concluía relatando. Después de esta confesión, el jienense hizo como que tenía al cantante esperando para entrar y darle una sorpresa algo que Mimi sabía que era broma pero entró en el juego.

Después de este momento el presentador quiso saber cuánto dinero tenía la artista en su cuenta. Aunque no dijo la cantidad exacta sí aclaró que tiene dos propiedades a su nombre y va a por una tercera. En referente al sexo, tras explicarle la dinámica de puntuación sobre las prácticas sexuales que ha tenido en el último mes, la extriunfita fue contundente. ‘’Toca hacer cálculos, ¿no?. Menos de las que me gustaría. Yo que sé, te voy a hacer un redondeo. ¿Al mes has dicho?; el último mes… 20’’, decía con sinceridad para terminar cantando su último single ‘El Tonto’ el cual canta con Quevedo.