La sorprendente nueva camarera de ‘First Dates’ que llega para acompañar a Carlos Sobera

El restaurante de ‘First Dates’ incorpora una nueva cara a su equipo de camareros. La elegida es Lidia Santos, modelo malagueña que en 2011 fue coronada como Miss Málaga y que muchos espectadores recordarán por su paso por ‘Supervivientes’.

Santos llega como relevo de Laura Boado, que abandona el programa tras haber acompañado durante meses a los solteros del dating show de Cuatro. La nueva incorporación ya se encuentra grabando entregas junto a Carlos Sobera, Matías Roure y las gemelas Cristina y Marisa Zapata.

“Siempre me ha ilusionado trabajar en televisión y poder hacerlo en un programa tan querido y con tanta trayectoria es muy especial”, aseguró la modelo al anunciar su fichaje. Además, confesó que espera “crecer, aprender del equipo y vivir de cerca todo lo que implica un programa con tanta historia”.

La llegada de Santos coincide con el regreso de First Dates a Cuatro tras su paso veraniego por Telecinco, donde el formato fue utilizado en el access prime time. El dating show recupera así su espacio habitual en la parrilla y lo hace con un relevo en el staff que dará mucho que hablar.