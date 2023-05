Una mala técnica de conservación le cuesta el delantal a Merche en 'MasterChef11'

Tras la expulsión de Laura y la entrada de la nueva aspirante, la italiana Claudia en capítulos anteriores, 'MasterChef11' se desplaza hasta Cuenca, ciudad escogida como Capital Española de la Gastronomía 2023, en su duodécima emisión.

En la prueba de exteriores, como es habitual en el 'talent' culinario de RTVE, los participantes se dividen en dos grupos que son capitaneados por Eneko (equipo rojo) y Luca (equipo azul) respectivamente, elegidos por sus compañeros por ser los más y los menos "nobles y leales", como la capital conquense. Como en el patio del colegio cuando hacíamos equipos para jugar al fútbol, los dos líderes eligieron a sus compañeros de fogones.

El menú para el reto colectivo, "un homenaje a la gastronomía de Cuenca", es diseñado por Fran Martínez, finalista de la novena edición de 'MasterChef': Tortilla vaga de setas con ajetes tiernos y calamar con jugo de cebolla de entrantes, arroz cremoso de paloma torcal de plato principal y, de postre, tarta al resoli: el licor típico de la ciudad castellano-manchega.

"Luca, hoy he visto en ti a un auténtico capitán", calificó Jordi Cruz el trabajo del capitán de los azules. "Has estado muy bien, pero ha habido un momento en que nos confiamos y bajamos la tensión", le comento por su parte Pepe Rodríguez a Eneko, "has sido el más noble y leal del equipo rojo, un gran capitán", abundó el chef. El pulso gastronómico, bien servido de tensión, se salda con la victoria de quienes llevan los mandiles de color azul. Por tanto, el equipo colorado se cambia los delantales por el color negro.

Prueba de eliminación

Jotha, Eneko, Álex, Frances, Lluis, David, Pilu y Merce se miden en el examen eliminatorio. Eneko, el exfutbolista, como mejor valorado del equipo rojo, tiene la opción de poder salvarse o hacer lo propio con un compañero: se libra a sí mismo. La actriz Carmina Barrios, ex de 'MasterChef Celebrity' en su sexta edición, se suma al programa como invitada con su frescura, descaro y lengua suelta. Lo que no sabe es que se tendrá que volver a poner el mandil de cocina.

Un par de chefs italianos del restaurante 'Fhisiology' de Barcelona, Julia y Ricardo, proponen a los aspirantes los platos que tendrán que replicar, pero no. Sino que tienen que utilizar una de las técnicas ancestrales de conservación con la que se prolonga la vida de los alimentos de dichos platos: encurtido, marinado, adobo, escabeche y salazón para elaborar sus cocinados.

La concursante más destacada, la mejor valorada por los jueces, fue la gaditana Pilu, con sus bocados de sardina marinada, así como su compañero Álex con el escabeche. Lluis y David aprueban el test de la quema. La eliminación sobrevuela las cabezas de la terna formada por Jotha, Merce y Francesc. Así, la aspirante que no continúa en las cocinas de 'MasterChef' es Merce, la enciclopedia humana del concurso.