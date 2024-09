Mediaset rescata del olvido "Maraton Man"

El maratón es una de las pruebas más exigentes dentro del atletismo, consagrando a auténticas leyendas que bajo sus pies escriben su nombre en letras de oro tras conquistar los 42195 metros de dura prueba. Ahora las mejores historias humanas alrededor del mundo serán contadas en Cuatro, tras el regreso de "Maraton Man", que llega en Mediaset tras su paso por Movistar Plus+. Raúl Gómez volverá a la cadena de la carretera Fuencarral y bajo la producción de Zanskar Producciones (perteneciente a Jesús Calleja) hará de maestro de ceremonias de este nuevo espacio que desapreció de la parrilla de contenidos de la televisión privada en 2019 tras cinco temporadas.

Recorriendo el mundo por una buena causa

Raúl Gómez pondrá en valor su faceta aventurera y su pasión por el running para embarcarse en su próximo proyecto para Cuatro, titulado "Super Gómez. El hombre maratón". En este nuevo programa, Gómez viajará por varias ciudades de Europa y América en busca de las carreras más originales, divertidas y solidarias, descubriendo a través de ellas conmovedoras historias humanas. Cada carrera será una oportunidad para conocer a personas cuyas vidas están marcadas por el esfuerzo, la dedicación y la pasión por el deporte. Entre los destinos que visitará destacan Buenos Aires, la vibrante capital de Argentina; Estambul, la urbe más poblada de Europa, y San Sebastián, una joya del norte de España. Este emocionante programa, lleno de energía y emociones, está producido por Zanskar Producciones y promete no solo mostrar las carreras más interesantes, sino también capturar la esencia de cada ciudad y de sus habitantes a través de las historias de sus corredores.

Movistar Plus+ pierde así un nuevo programa televisivo, tras la marcha de "That's my jam" y Broncano a la televisión pública. La vuelta de Raúl Gómez a Cuatro es muy especial, ya que el cómico de Santa Coloma inició su camino en la televisión siendo reportero de "Caiga quién caiga",además de participar en otros espacios de Mediaset como "Me resbala", "En busca del Nirvana" o "Negocia como puedas".