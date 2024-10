Una médica carga contra Mónica García en '59 segundos': "Queremos hacer nuestro trabajo..."

En el programa '59 segundos' de TVE ha vuelto a ser el centro de atención. El espacio dirigido por Gemma Nierga recibió la noche del jueves, María, una médica de Atención Primaria, alzó la voz para denunciar las difíciles condiciones en las que ella y sus compañeros desempeñan su trabajo diariamente. Aprovechó la oportunidad de tener frente a ella a la ministra de Sanidad, Mónica García, para exponer la grave situación que vive este sector esencial de la salud pública.

María comenzó su intervención describiendo la sobrecarga que enfrentan los profesionales de Atención Primaria. "Tenemos entre 30 y 40 pacientes por día, con un máximo de 10 minutos por persona en las citas presenciales", relató. En su testimonio, también señaló que alrededor de 10 de esas citas corresponden a pruebas o derivaciones a la atención especializada, lo que complica aún más el trabajo. "Las resonancias tardan un año y medio o las personas vienen por quinta vez porque aún no les han dado la cita de derivaciones", añadió, dejando en evidencia las largas esperas y la falta de recursos que afectan tanto a médicos como a pacientes.

"Queremos hacer nuestro trabajo de forma digna para devolver la dignidad a las personas", expresó la médica, en un llamado directo a las autoridades sanitarias. Sus palabras reflejan un problema extendido en muchas comunidades autónomas de España, donde la saturación y la falta de medios comprometen la calidad de la atención sanitaria. En respuesta, Mónica García agradeció a María por su intervención y por su trabajo en el ámbito de la salud. La ministra reconoció la necesidad de fortalecer la Atención Primaria, asegurando que se han ampliado las plazas de profesionales en un 35%, aunque esta medida no ha resuelto los problemas fundamentales. "No podemos ejercer la medicina como la hemos estudiado", lamentó la ministra, quien también señaló que muchos residentes recién titulados no encuentran oportunidades laborales en algunas comunidades, un aspecto que quedó sin desarrollar debido a la falta de tiempo en el programa.

Además de la denuncia sobre Atención Primaria, Mónica García abordó la crisis en el servicio de oncología del Hospital del Bierzo, en Castilla y León. En respuesta a un portavoz de la plataforma Oncobierzo, la ministra se comprometió a trasladar personalmente al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la preocupante falta de médicos especialistas y los largos tiempos de espera en consultas de oncología, que en ocasiones superan las tres o cuatro horas. La situación en el Hospital del Bierzo, según el portavoz de Oncobierzo, se sostiene únicamente gracias a refuerzos de otras ciudades, con médicos internistas cubriendo el servicio de oncología y una escasez crítica de especialistas en cardiología, anestesiología y radiología. Mónica García reconoció la gravedad de la situación y expresó su empatía por los pacientes, afirmando que "no hay nada más angustioso que sufrir un problema de salud y tener que esperar".