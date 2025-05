Melody responde a las críticas de Rayden a unos días de la final de Eurovisión

La polémica entre Melody y Rayden ha resurgido con fuerza cuando quedan apenas unos días para la final de Eurovisión, y es que el cantante y escritor no dudaba en criticar la candidatura de la joven por considerar que su victoria en el Benidorm Fest no había sido muy justa que digamos. De hecho, Rayden anunciaba el pasado mes de marzo que se desvinculaba por completo de la preselección de los candidatos para el festival.

Rayden en Madrid. David Fernandez Agencia EFE

"Para mí fue raro que ganase alguien que prometía que iba a cambiarlo todo", apuntaba molesto. Y es que Melody dejaba muy claro que tenía intención de cambiar el sonido para hacerlo más internacional. Y, después de unos cuantos meses, la artista por fin le ha respondido de una manera bastante contundente.

La contundente respuesta de Melody a Rayden

"Yo no he cambiado la canción. Se ha pulido el sonido", ha respondido a las acusaciones de su compañero, quien también se postulaba para el certamen hace unos años. "Pero yo creo que Rayden en lo que se tiene que centrar es en el artista no en los comentarios. Esos comentarios no… Es crear una polémica donde no la hay", ha sentenciado. Además, nuestra representante en Basilea ha insistido en que ella jamás dijo que fuese a cambiar la canción. "En las bases del Benidorm eso está permitido", ha remarcado con contundencia.