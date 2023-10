Miguel Ángel Silvestre cuenta en 'El Hormiguero' que le hicieron bullying en el cole y cómo eso le ha afectado de adulto

Anoche,'El Hormiguero' recibió la visita de los actores Miguel Ángel Silvestre y Macarena Gómez. Ambos fueron para hablar de la segunda temporada de '30 monedas', que se estrena en HBO Max el próximo 23 de octubre. Se trata del regreso de la serie de terror del aclamado director, productor y guionista Álex de la Iglesia.

Macarena ha adoptado un loro hembra, Agapita, ¿cómo es vivir con ella?: "A las 4 de la mañana ya empieza a molestar, pero es el momento idóneo porque es cuando vienen los perros a la cama para que les abra la puerta y salir". "Hay que darle biberón, es bebé y está aprendiendo a hablar, lo primero que va a decir va a ser Pablo Motos", comentó la actriz con gracia.

Ya metidos en materia seriéfila, la intérprete cordobesa explicó que "En la primera temporada yo acabo con una moneda y cuando empieza la segunda no quiero una, quiero las 30 y hago cualquier cosa por recuperar al amor de mi vida, Miguel Ángel".

Acto seguido, tanto Miguel Ángel Silvestre como Macarena Gómez expresaron cómo es trabajar con Álex de la Iglesia: "Es como un niño, muy inteligente, viene de estudiar teología, tiene intereses por la luz y por la sombra, sabe mucho..., es como un niño, se entusiasma y también se enfada. Cuando entiendes cómo es él, todo es un gran viaje", dijo el actor. "A mí cuando se enfada no me incomoda o molesta, si alguna vez se enfada conmigo, yo le contesto enfadada también. Es como un niño con sus rabietas, pero es la persona más tierna del mundo", comentó ella.

Hace poco que Silvestre evitó el robo de un bolso: "Estaba en una tienda en Madrid y vi algo raro y que los dependientes salían corriendo, yo también salí corriendo como un impulso y finalmente la otra persona se agotó y tiró los bolsos. Pero creo que no hay que salir corriendo, para evitar cosas, si se los tienen que llevar, hay mil seguros que cubren eso", dijo llamando a la prudencia el Duque.

En otro aspecto, aunque relacionado con la anécdota anterior, el intérprete castellonense hizo una confesión personal: "Yo cuando era pequeño sufrí bullying en el colegio y he tenido muchas pesadillas en las que me pegan y no sé quién es. De pequeño me pegaron un grupo de niños y eso me bloqueó ante la violencia, me creó un miedo, pero cuando veía la violencia desde fuera contra alguien vulnerable, explotaba porque me veía en eso"

Para acabar, Macarena Gómez relató una divertida y tierna anécdota, y es que hace terror con su hijo en el AVE: "A mi hijo le gusta el cine de terror y ya no le asusta nada… cuando voy en los trayectos largos del tren hago cortos de zombis con el móvil, con los pasajeros incluidos".