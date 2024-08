Miki Nadal confiesa su peor regalo valorado en 7.000 euros

"Zapeando" no para en verano y aunque Dani Mateo se encuentre de vacaciones, Miki Nadal le ha sustituido como maestro de ceremonias en el periodo estival de un programa que lleva más de diez años en antena. El magazine de laSexta fue testigo de una confesión por parte del cómico zaragozano, que comentó cual ha sido el peor regalo que ha recibido y la cuantiosa cantidad de dinero que tenía que pagar para poder disfrutarlo, convirtiéndose en un auténtico despropósito.

Un viaje con trampa

"A mí me regalaron un fin de semana en Bahamas. No iba el billete de avión incluido en el regalo. O sea, para disfrutar de un fin de semana que costaba 200 dólares, me tenía que gastar 7.000 euros en viajar. No me compensa", comentaba el maestro de ceremonias del programa de Atresmedia, que no quiso gastarse esa gran cantidad de dinero para disfrutar de tres días maravillosos en el Caribe, ya que los billetes de avión suponían un gasto 35 veces mayor que el precio del hotel, unos billetes que corrían a cuenta del cómico, siendo este regalo un auténtico fracaso.

Malos regalos

Aventurados por el Zaragozano, sus compañeros también comentaron regalos para nada halagüeños. Como es el caso de Quique Peinado, que comentó que su madre le regaló un curso para sacarse el carnet de conducir al que nunca fue, además de hacer bromas sobre su hijo, al que admite que "ya le está empezando a tomar cierto cariño". También expuso sus presentes más desastrosos Berta Collado, que fue obsequiada con "un pocoyó que en vez de 'yo' era la Pelopony", un regalo con el que no dejó indiferente a nadie y levantó la risa de todos los presentes en el plató de Atresmedia y laSexta.