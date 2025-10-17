Miki Nadal y Juanma Castaño vuelven a juntarse en 'Masterchef Celebrity 10'

Tras la doble expulsión de la séptima gala, ya queda menos para conocer al campeón de 'MasterChef Celebrity 10' y. el próximo lunes 20 de octubre. los fogones del concurso de cocina más famoso de la televisión recibirán la visita de la pareja ganadora de la sexta edición, Juanma Castaño y Miki Nadal, que volverán a reencontrarse en la primera prueba.

Con los nervios de los concursantes por las nubes ante la recta final, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera les brindarán una oportunidad al ritmo de la música y el mejor de la primera prueba obtendrá el delantal dorado. Pero para conseguirlo deberán adivinarán una serie de canciones asociadas a los ingredientes del plato que deberán preparar.

La dinámica será la siguiente: el DJ residente de las cocinas del programa de RTVE, DJ P, pinchará algunos de los temas que han marcado un antes y un después en la historia de la música. Cada canción lleva asociada una campana. El primero que acierte el tema y el artista se quedará con la campana correspondiente, que oculta los ingredientes que definirán cada cocinado y con los que elaborarán su plato.

Para la prueba de exteriores, el jurado contará con la ayuda de unos equipos memorables en el Centro Policial de Canillas, en Madrid, uno de los más grandes de Europa e incluso del mundo, donde trabajan más de 5.000 efectivos. El programa les rinde un homenaje en el año en el que la Unidad de Caballería celebra 200 años desde su fundación; los Guías Caninos, 80 años de servicio; los TEDAX y la Unidad Aérea conmemoran medio siglo de existencia; la Unidad de Ciberdelincuencia alcanza a su 30º aniversario; y la UFAM (Unidades de Atención a la Familia y Mujer) cumple una década.

Este homenaje a los héroes de la Policía Nacional, al que asistirán 80 agentes del cuerpo, contará con un menú diseñado por los chefs Oswaldo y Bruno González, jefes de cocina de los restaurantes más solicitados de la capital: Los 33 y La Llama Inn. También asistirán a este reconocimiento Saúl Craviotto e Ismael, el GEO finalista de 'MasterChef 12+1'.

En la prueba de eliminación, los delantales negros actualizarán el plato combinado. Nació en 1936, en plena Guerra Civil, para burlar las restricciones del Día del plato único, pero su auténtico boom fue en la década de los 60 con el auge del turismo.

Las chefs con Estrella Michelín Lydia del Olmo y Begoña Rodrigo; la creadora de contenido en redes sociales Paufeel; y la ganadora de 'MasterChef 10' María Lo demostrarán que se puede hacer vanguardia con este plato emblemático de la cocina popular en bares de carretera.