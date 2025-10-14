La doble expulsión más polémica de “MasterChef Celebrity 10”: ¿verdadero error o salida pactada?

La séptima gala de “MasterChef Celebrity 10” ha sido, sin duda, la más comentada de la edición. No solo por la doble expulsión que sacudió al programa, sino por la atmósfera de tensión, confesiones emotivas y rumores que aún flotan tras el veredicto. Rosa Benito y Alejo Sauras colgaron el delantal tras no convencer al jurado con su versión de unas albóndigas internacionales. Pero, como casi siempre en televisión, lo que no se ve en pantalla es tan importante como lo que se emite.

A pesar de la doble expulsión y de la expectación generada por la gala, “MasterChef Celebrity” de se mantuvo fuerte en audiencias, con un 13,8% de cuota de pantalla. Aunque el dato representa una ligera bajada de -0,6 puntos respecto a la semana anterior, el talent culinario sigue liderando la noche de los lunes, consolidando su posición como uno de los formatos estrella de RTVE.

Rosa Benito, con la sinceridad que la caracteriza, asumió su derrota sin dramas: “Reconozco que lo he hecho fatal, pero voy a salir por la puerta grande.” La cuñada de Rocío Jurado se despidió con palabras llenas de cariño hacia sus compañeros y apostando por Mariló Montero y Miguel Torres como finalistas. Por su parte, Alejo Sauras se mostró más reflexivo, dejando entrever que su adiós iba más allá de un simple fallo en la cocina: “Ha terminado el viaje. Que ha sido espectacular.”

Y es que el caso del actor mallorquín ha dado mucho que hablar. Aunque en pantalla pareció despedirse por un error en la prueba, fuentes cercanas aseguran que su salida estaba condicionada por el rodaje de “Barrio Esperanza”, su nuevo proyecto con TVE. Algunos incluso especulan que Sauras habría forzado su eliminación al presentar un plato incompleto, lo que explicaría su actitud tranquila y su despedida sin sorpresas. ¿Coincidencia o estrategia pactada con la productora?

Mientras las redes ardían con teorías sobre la marcha de Sauras, la gala también dejó momentos de alta tensión entre concursantes, especialmente durante la prueba de exteriores en la Playa de Bolonia. Alejo protagonizó un encontronazo con José Manuel Parada y Soraya Arnelas terminó completamente superada como capitana. Tanto fue así que Jordi Cruz tuvo que intervenir para evitar un abandono.

A pesar del ambiente complicado, hubo espacio para palabras emotivas. Sauras dedicó un mensaje especial a Miguel, a quien considera el mejor preparado para ganar el concurso. “Para él la cocina no es solo placer, es una forma de vida”, afirmó. También mencionó con cariño a Valeria Ros y Soraya, con quienes ha creado un fuerte vínculo durante el programa. Rosa, por su parte, no dudó en recordar la importancia de la familia y de la buena convivencia: “Te quiero, os quiero a todos.”

Tras esta doble expulsión, solo quedan ocho aspirantes en la recta final. Pero lo cierto es que la ausencia de Alejo Sauras deja un vacío importante en el programa, no solo por su talento, sino por la cercanía que ha demostrado con la audiencia. Su paso por “MasterChef Celebrity” ha sido breve pero significativo, y su salida –forzada o no– demuestra que, en televisión, la cocina también tiene ingredientes que se cocinan fuera de cámara.