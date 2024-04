Una mujer trans abandona un programa de Radio Televisión Canaria por dignidad: "Es aberrante"

Confusiones en los programas de televisión en directo hay muchas y algunas justificadas por lo que sucede cuando la emisión no se puede cortar. Ahí entra en juego la pericia de los presentadores para salir del atolladero y resolver la situación. Pero en otras ocasiones ni siquiera la mejor disculpa puede compensar un error flagrante y del que solo cabe disculparse. Tampoco fue el caso en el error cometido por el programa de Radio Televisión Canarias (RTVC) y el programa "Conecta Canarias", presentado por Ibán Padrón y Helena Sampedro de lunes a viernes y que ha causado un gran revuelo en las redes sociales cuando una equivocación ha acabado con la invitada abandonando la conexión por una situación que ha calificado de "aberrante".

El programa tenía entre sus temas la salud mental en Canarias, y cómo adelantó Padrón, el Observatorio Canario de Derechos Sociales apuntaba a que "cuatro de cada 10 canarios tendrán que comprometer su salud mental si quieren seguir trabajando". Para ayudar a entender el tema propuesto el programa daba paso a Emma Colao, activista LGTBIQ+ y directora del observatorio. En el momento de la conexión, y a pesar de contestar al presentador cuando dicen su nombre, el presentador se excusa tras mirar a la pantalla y confundirse de género: "Parece ser que hablamos de otra persona, ¿verdad?".

Incluso sin que alguien le dijera al pinganillo que estaba cometiendo una gran equivocación, Padrón cortó la llamada para retomarla luego. Tras retomar el testimonio de Colao, Padrón ya había perdido la oportunidad y la activista decidió que era suficiente: "Mira, lo siento, no puedo fingir y lo que ha pasado no es que se hayan equivocado de persona, aquí se han equivocado de género y sinceramente me parece tan aberrante lo que acaba de pasar que tengo que cortar la emisión".

Incluso después del plantón, e intentando arreglarlo, Padrón se excusó tras un error técnico e intentó negar cualquier confusión de género: "En el plató tenemos una señal y yo no la veía en el plató. Que quede muy claro. Sí le conozco, perfectamente. Sé con quién estoy hablando y no ha habido tal confusión", insistió el presentador en un intento de calmar la situación. La reacción de Colao no se hizo esperar y en sus redes sociales contestó a la falta: "Lo que acaba de pasar en @RTVCes no ha sido un error técnico. Mínimamente podría reconocerse, por una cuestión de dignidad".