Netflix triunfa con 'K-Pop Demon Hunters': la película llega a los cines de España por tiempo limitado y las entradas ya están disponibles

La sensación global de Netflix, 'K-Pop Demon Hunters', dará el salto a la gran pantalla en selectos cines de España del 31 de octubre al 2 de noviembre. El filme, que mezcla acción sobrenatural, humor y el fenómeno del K-pop, ha arrasado en plataformas de streaming y promete una experiencia cinematográfica única para los fans.

Producida por Sony Pictures Animation y distribuida en streaming por Netflix, sigue a un grupo de estrellas del K-pop que, tras sus coloridas coreografías, esconden un secreto: son cazadoras de demonios que protegen el mundo de fuerzas oscuras. Su animación vibrante y banda sonora pegadiza han convertido a la cinta en un fenómeno viral entre los fans del pop coreano. La película llegará a los cines de Kinepolis de nuestro país durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre y ya se pueden comprar las entradas:

Kinépolis Alzira

Kinépolis Barcelona Splau

Kinépolis Alicante Plaza Mar 2

Kinépolis Almería Mediterráneo

Kinépolis Madrid Diversia

Kinépolis La Cañada (Marbella)

Kinépolis Madrid Ciudad de la Imagen

Kinépolis Mataró Parc

Kinépolis Valencia

Kinépolis Granada

Kinépolis Nevada

Netflix confirma una secuela de 'K-Pop Demon Hunters'

'K-Pop Demon Hunters' se convirtió en un fenómeno cultural tras su estreno, consolidándose como la película animada más vista en Netflix y generando un éxito musical con su tema principal, que lideró las listas internacionales. El impacto mundial despertó inmediatamente rumores sobre una secuela, y aunque durante semanas no hubo anuncio oficial, tanto los directores como parte del elenco manifestaron su deseo de continuar la historia. Maggie Kang, una de las codirectoras, declaró que “hicimos esta historia sabiendo que hay mucho más que contar”, mientras que Chris Appelhans aseguró que todavía existen muchas incógnitas sobre los personajes que podrían explorarse. La posibilidad de expandir el universo narrativo ha dado lugar a especulaciones sobre spin-offs, series y proyectos paralelos, lo que confirma que el atractivo de la cinta va mucho más allá de una entrega única. Ahora, con Sony y Netflix en conversaciones para desarrollar nuevas películas, la secuela parece más una certeza que un rumor alentado por los fans, según publica el medio estadounidense The Hollywood Reporter. En paralelo, diversos medios han informado que Sony Pictures, que posee los derechos contractuales para producir las secuelas, ya negocia con los directores y con Netflix la continuidad de la saga. Además, se estudian otros formatos como series, adaptaciones live-action, cortometrajes y hasta un musical. Aunque todavía no hay anuncio oficial de fechas, el impacto cultural y el interés del público colocan a la secuela en una posición privilegiada para hacerse realidad.