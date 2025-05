El nuevo 'Sálvame' de RTVE ya tiene sus primeros problemas internos

Tras dos intentos fallidos, debido a la muerte del Papa Francisco I y el apagón eléctrico que dejó a España a oscuras durante horas el pasado 28 de abril, 'La familia de la tele' ha aterrizado en la pequeña pantalla de nuestro país, lo que significa que la constelación 'Sálvame' ha llegado a la televisión pública de los españoles y españolas. Tras el desfile, presentación del plató y primeras polémicas en el exterior, han aparecido los primeros roces dentro del equipo del magacín vespertino de actualidad y crónica social del ente público, según ha publicado 'Tentáculos', programa de TEN también producido por La Osa Producciones. El motivo: el fichaje de Rocío Carrasco.

Sin el beneplácito de Belén Esteban

El estreno de 'La familia de la tele en La 1' de RTVE no solo marcó el regreso del universo Sálvame bajo un nuevo formato, sino que también dejó momentos inesperados. Entre ellos, la presencia de Rocío Carrasco, cuya incorporación al programa fue totalmente sorpresiva para gran parte del equipo, incluidos algunos colaboradores. Si bien la participación de Isa Pantoja ya se había filtrado previamente y era algo asumido, la de Carrasco pilló a todos desprevenidos. Así lo reveló Carlota Corredera en 'Tentáculos', el espacio de la cadena Ten producido por la misma compañía. Corredera, que además forma parte del elenco de La familia de la tele, aseguró que nadie sabía que Rocío iba a aparecer, ni siquiera Marta Riesco, con quien coincidió brevemente en directo. A pesar del historial mediático que separa a ambas, el encuentro fue correcto y cordial. Kiko Hernández, también presente, elogió la actitud de ambas y reconoció que no le hubiese gustado estar en la piel de Marta, pero valoró que ambas supieron manejar la situación con madurez.

Las reacciones internas ante la llegada de Rocío Carrasco no se limitaron solo a la sorpresa. Según desveló Carlota Corredera, hubo más de una persona del equipo que no encajó bien su incorporación. “Ya te digo que hay una persona que se quedó descompuesta”, señaló sin dar nombres. Sin embargo, Kiko Hernández fue más directo y apuntó que probablemente ni Kiko Matamoros, ni Lydia Lozano, ni Belén Esteban mantendrán una buena relación con Rocío dentro del programa. Por su parte, Marta Riesco ofreció declaraciones tras el reencuentro inesperado con Carrasco y aseguró estar en un momento vital alejado de polémicas y con "cero rencores". Explicó que vivió el momento con naturalidad, considerando a Rocío como una compañera más. Aunque admitió que probablemente Carrasco no se alegró de verla, destacó que ambas se comportaron con respeto. Riesco también quiso zanjar cualquier polémica asegurando que cumplió con el rol que se le pidió: recibirla con una sonrisa y dejar el pasado atrás.