El motivo por el cuál Olga Moreno deberá ser expulsada esta noche de “Supervivientes All Star”

Hoy es jueves y por lo tanto toca la gala de “Supervivientes All Star” en la que sabremos quién es el segundo expulsado de esta edición especial del concurso de Mediaset. Tras el sonado adiós de Adara Molinero la semana pasada y la salvación de Bosco Blach Martínez-Bordiú el pasado martes, la expulsión de esta noche caerá sobre Jorge Pérez, ya que sabe lo que es salvarse en esta edición u Olga Moreno, una de las claras candidatas a marcharse. Una de las contertulias del programa matutino de Telecinco “Vamos a ver”, Isabel Rábago, ha expuesto los motivos por lo cuales la ex pareja de Antonio David Flores tendría que decir adiós a la constelación de estrellas de la isla de los famosos de forma prematura.

Superada por el duelo

“Olga ya necesita cariño familiar y creo que todo este luto es mejor pasarlo con gente con la que ella se sienta realmente apoyada aquí en España” fueron las palabras de Isabel Rábago, que no dudó en explicar sus motivos para pedir la expulsión de Olga Moreno, alegando que su bajón anímico puede impedirle realizar un buen concurso. Recordemos que justo antes del inicio de su aventura, su madre falleció, hecho que está marcando significativamente el paso por Honduras de Olga Moreno, que no se encuentra demasiado cómoda. Rábago no ha estado sola y ha recibido el apoyo de Alexia Rivas, que también cree que ha llegado el momento de que Olga Moreno regrese a nuestro país. “Yo creo que debería irse porque he mirado la lista de pescadores y todos han pescado casi más de diez o veinte peces y ella ha pescado solo un boquerón. Es que esto es ‘All Stars’, así que creo que debería irse a su casa” espetó la colaboradora de “Vamos a ver”. Veremos esta noche qué ocurre y si finalmente Olga Moreno es la segunda expulsada de “Supervivientes All Star”.