Paula Echevarría sorprende en 'El Hormiguero' con su última confesión personal: "Con 16 años no lo hacía, pero ahora con 40..."

'El Hormiguero' ha arrancado el primer lunes de febrero con una invitada muy especial: Paula Echevarría. La actriz asturiana, una de las más queridas del panorama español, ha regresado al plató de Antena 3 para charlar con Pablo Motos y las emblemáticas hormigas Trancas y Barrancas sobre sus nuevos proyectos, su faceta como influencer y cómo compagina su vida profesional con la personal.

Pablo Motos ha abierto el programa con entusiasmo: "Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' la actriz Paula Echevarría", recibiendo a la actriz entre aplausos del público. Paula, visiblemente emocionada, ha comentado: "Qué ilusión, Pablo, qué ganas tenía de estar aquí". Pablo ha respondido con afecto: "Yo tengo que decirte que te he echado de menos". La actriz ha revelado que su última visita al plató fue hace siete u ocho años, aunque Pablo la ha corregido: "Fue en octubre de 2018, un mogollón de tiempo", para luego fundirse en un cálido abrazo con ella.

Por otra parte, Paula ha recordado los cambios significativos en su vida desde entonces: "Me he enamorado, he tenido otro hijo, no tenía tatuajes y ahora tengo ocho pequeños". Sobre sus tatuajes, ha comentado con humor: "Con 16 años no lo hacía, pero ahora con 40 ya te da todo igual". Asimismo, ha añadido que la creencia popular dice que es mejor tener un número impar de tatuajes, aunque para ella no influye en su suerte: "Yo ahora mismo tengo ocho y me va bien".

Uno de los puntos destacados de la entrevista ha sido la presentación de su nueva colección de ropa con Primark. Paula ha mostrado orgullosa un vestido negro de su colección: "Ya son unas cuantas colaboraciones que llevo con Primark. Me siento orgullosa de todas las colecciones que hemos sacado". Además, ha compartido curiosidades sobre la marca: "Primark no se llama así en Dublín, allí es Penneys porque viene de 'peniques'". Paula también ha explicado el proceso de selección de prendas: "Me pruebo muchísima ropa, es un trabajo duro y repetitivo, pero divertido. Hay prendas asequibles para todos los bolsillos y cuerpos". Así mismo, la actriz española ha destacado que, para ella, la moda es inclusiva y debe adaptarse a diferentes estilos y necesidades.

Paula también ha compartido anécdotas de su etapa como dependienta en Londres en 1999. "Trabajaba en una tienda de ropa en Oxford Street y pasaba todos los días por delante del Primark de allí", ha recordado. Ver su imagen en los escaparates de la misma tienda donde solía pasar fue un momento muy emotivo para ella: "Ni en el sueño más loco de aquella joven chica de Asturias entraba el estar un día, años más tarde, en ese escaparate". Sobre su experiencia como vendedora, Paula ha confesado: "Yo tenía mucho poder de convicción, se fiaban de mí mucho". Incluso en la actualidad, sigue dando consejos de moda a sus amigas, defendiendo la idea de que "la ropa tiene que tener mucha vida y debe durar mucho".

En otro orden de cosas, durante la pandemia, Paula decidió tomarse un respiro de la interpretación y se centró en su familia. "Decidí darme un respiro y luego me quedé embarazada. Nunca me sentí fea, siempre me veía fenomenal y eso que engordé 33 kilos", ha afirmado, destacando su seguridad en sí misma incluso durante el embarazo. Respecto a su regreso a la actuación, Paula ha comentado: "Ha sido como un subidón. Mi familia ha sido en estos últimos años mi mayor proyecto y no me arrepiento, pero he vuelto a sentir mucha emoción cuando he vuelto a un rodaje". Actualmente trabaja en "Arcadia", donde comparte escena con William Levy, un actor que, según ella, despierta un gran fenómeno fan. El rodaje en Tenerife fue una experiencia positiva, salvo por su fobia a los insectos: "Había una localización con muchos bichos y tuvieron que poner moqueta en el jardín para poder rodar". Paula también ha confesado ser muy organizada: "Tengo tres agendas. Una en el móvil donde tengo mis notas porque a veces vamos tan rápido que necesitas tener todo apuntado".

Paula ha concluido la entrevista con una reflexión personal: "En estos años he aprendido a hacer lo que yo quiero y lo que yo espero de mí, y no lo que la gente quiere o espera de mí. Y soy así feliz". Además, ha demostrado su pasión por el Ballet Workout, incluso animando a Pablo Motos a probarlo en directo. El programa de Atresmedia ha finalizado con una sorpresa para el público: Paula ha traído un regalo para todos los presentes y ha realizado la tradicional llamada para entregar la tarjeta OpenBank de 6.000 euros, que ha ganó Esther, una madrileña que ha acertado la frase correcta: "He estado a punto de no coger el teléfono porque ponía número privado. Estaba a punto de irme a costar, pero ahora me voy muy contenta".