Paula Vázquez carga contra 'Masterchef': "No estoy a gusto en ese tipo de formato"

La presentadora Paula Vázquez ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática tras compartir sus reflexiones sobre su paso por el mundo de la televisión, así como su visión sobre programas emblemáticos del entretenimiento español, como 'MasterChef'.

Después de un período alejada de las pantallas para cuidar su salud mental, Vázquez regresó con fuerza a la televisión de la mano de 'Bake off: Famosos al horno'. En esta nueva etapa en RTVE, la presentadora confesó sentirse "muy a gusto", destacando el "buen ambiente en el equipo de producción" y la "ausencia de tensiones excesivas" en comparación con otros formatos televisivos.

Sin embargo, la crítica más contundente de Vázquez se dirigió hacia el tono adoptado por 'MasterChef', el concurso de cocina que ha cautivado a millones de espectadores. La presentadora consideró que "este tipo de programas no deberían fomentar los enfrentamientos entre concursantes", mostrando así su preferencia por un enfoque más amable y colaborativo. Afirmó que, aunque entiende que "este enfoque puede generar audiencia", ella personalmente "prefiere no participar en ese tipo de formatos".

El regreso de Paula Vázquez a la televisión pública después de 16 años fue un momento agridulce para ella, ya que coincidió con un período difícil en su vida personal tras el fallecimiento de su padre a causa del cáncer. La televisión, en este sentido, se convirtió en "un refugio y un impulso para salir adelante".

En la entrevista al diario 'El Mundo' , Vázquez también compartió sus opiniones sobre el panorama televisivo actual, incluyendo el fichaje de David Broncano por RTVE así como su percepción sobre la orientación política de los medios de comunicación en España. Manifestó su admiración por el criterio de José Pablo, una "figura relevante en la cadena pública", y expresó su sorpresa por algunos movimientos dentro de la industria televisiva. "Ha costado cabezas. Me ha dado mucha pena por José Pablo, porque su criterio me gusta mucho. Yo le admiro y me llevé un shock, la verdad. También es cierto que he visto estos movimientos muchas veces y en muchas cadenas. Pero, ¡menudo órdago! A mí me parece un acierto contratarle, sin embargo, los presupuestos que maneja Pablo Motos los manejan pocos programas", afirmó.