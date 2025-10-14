Pelayo Díaz justifica sus valoraciones en ‘Bailando con las estrellas’: “Telecinco me ha contratado para opinar”

El programa ‘Bailando con las estrellas’ sigue siendo uno de los grandes aciertos de Mediaset en esta temporada, tanto en audiencias como en repercusión. Sin embargo, el éxito también ha traído tensión entre concursantes y jurado, especialmente con Pelayo Díaz, que se ha convertido en el blanco de las críticas por parte de algunos participantes del formato.

El estilista y colaborador asturiano acudió recientemente a ‘El tiempo justo’, también en Telecinco, para dar su versión y defender su papel dentro del talent. “Entiendo que no a todo el mundo le sientan bien las críticas”, comenzó diciendo, después de recordar los enfrentamientos recientes que ha tenido con concursantes como Manu Tenorio e Iago García.

Durante la última gala, el cantante Manu Tenorio —que terminó siendo expulsado tras enfrentarse a Bárbara Rey— cuestionó la decisión del jurado y, en especial, las valoraciones de Pelayo: “Sigamos sin reconocer el trabajo”, dijo visiblemente molesto. Horas después, acusó al diseñador de no haber sido “fiel a su palabra”, al considerar que no valoraba la constancia de los concursantes.

Además, Pelayo protagonizó otro momento de tensión con el actor Iago García, a quien reprochó su actitud durante las valoraciones. “Has demostrado tu poca educación y tu poca profesionalidad”, le espetó en directo, añadiendo que “su labor como jurado es decir lo mal que bailan cuando lo hacen mal”. También apuntó que el actor necesitaba “más precisión y ritmo, porque los pasos estaban torpes y a destiempo”, concluyendo con un consejo: “La mejor forma de contestarnos es ensayando cada semana”.

Con el debate abierto, Pelayo quiso aclarar su postura en ‘El tiempo justo’, donde aseguró que el formato “consiste en eliminar parejas cada semana” y que su función es emitir un juicio honesto, aunque no siempre guste. “Tristemente, su trabajo es ensayar y bailar, y el nuestro es dar nuestra opinión”, zanjó con firmeza.

El diseñador también se refirió al respaldo que tiene dentro de la cadena: “Telecinco me ha contratado para que dé mi opinión de forma supersubjetiva”, explicó. Añadió que, si Mediaset hubiera querido un perfil con formación en danza, “habría puesto a otra persona en la cuarta silla del jurado”.