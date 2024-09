¿Por qué Jesús Calleja se ha emocionado en 'Volando voy'?

En el tercer episodio de la décima temporada de 'Volando Voy', Jesús Calleja se ha trasladado a la Sierra Morena de Sevilla, donde dio voz a una historia profundamente conmovedora. Samantha, una joven trans, fue la protagonista de uno de los segmentos más emotivos del programa. Durante un paseo en helicóptero, relató cómo descubrió su identidad y el duro camino que ha enfrentado desde su infancia.

El programa, emitido por Cuatro, ha sido un espacio en el que se han contado múltiples historias de superación, pero en esta ocasión, el relato de Samantha conmovió de manera especial a los espectadores y a su propio pueblo. Samantha recordó cómo, desde una edad temprana, ya sentía que su identidad no correspondía con la que le asignaron al nacer. "Siempre me iba a la cama pensando: 'Y si mañana me despierto siendo una niña, y me tratan como una niña…'", compartió con emoción. Esta sensación, que la acompañó durante su infancia, también vino marcada por el sufrimiento causado por el acoso escolar.

Samantha describió con detalle algunos de los episodios más duros que vivió durante su niñez, como el hecho de que sus compañeros de clase la encerraran en un armario o la obligaran a estar junto a un profesor para escapar del acoso en el recreo. "Al final, te priva de algo que eres o sientes, y no creo que nadie deba privarse de eso por miedo", afirmó con firmeza. Su relato reflejó la vulnerabilidad que vivió en aquellos años, pero también su capacidad para sobreponerse a la adversidad.

Un punto crucial en su vida fue un viaje a Tenerife, donde Samantha comenzó a explorar su identidad de manera más abierta. "Nadie me dijo nada e incluso hubo gente que hasta me trataba en femenino. Fue una sensación de liberación absoluta", relató. Este proceso le permitió sentirse más libre y comenzar su transición. Asimismo, Samantha agradeció el apoyo que encontró en su padre, un respaldo crucial en su camino hacia la aceptación plena de su identidad. El testimonio de Samantha fue presentado en la proyección que 'Volando Voy' realiza con los vecinos del lugar, logrando emocionar tanto a todo su pueblo como a los espectadores de Mediaset.