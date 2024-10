Risto Mejide, entre lágrimas, tras la desaparición de un compañera

La angustia se apoderó en el plató de Mediaset en el inicio del espacio televisivo "Demos: El Gran Sondeo", presentado por un emocionado Risto Mejide, que tuvo uno de los peores inicios de programa que ha tenido en su dilatada trayectoria en la pequeña pantalla. Las consecuencias terribles de la DANA en nuestro paísafectaron directamente a una de las invitadas del programa de Telecinco, quien se encuentra en paradero desconocido, por lo que Risto no dudó en hacer un llamamiento de socorro en directo para poder localizar a su compañera.

Uno de los peores inicios televisivos de su carrera

Risto Mejide no pudo frenar sus emociones y paró en repetidas ocasiones el programa que comanda en la noche del Prime Time del miércoles en Telecinco. La terrible situación que vive España, sumida en las consecuencias devastadoras del paso de una DANA en nuestro país, ha afectado de forma directa a "Demos: El Gran Sondeo", con la desaparición de Noelia Revenga, de 37 años, que en esos momentos no había sido localizada. "Hoy tendríamos que ser 300 en estas gradas y, sin embargo, somos 299. Aquí tendría que estar Noelia Revenga, nuestra ciudadana de 37 años que aún no ha sido localizada. Desde aquí queremos lanzar una palabra clave: esperanza. El programa de hoy va para Noelia y todos los fallecidos. Hoy va a ser una noche complicada, lleva siendo un día complicado para mucha gente", arrancó con dificultades de esta forma el presentador barcelonés, que continúo con entereza el espacio televisivo que comanda los miércoles por la noche, en un día lleno de emociones.

Durante la emisión de su programa "Demos: El Gran Sondeo", Risto Mejide compartió un momento de gran vulnerabilidad al expresar su solidaridad con las personas afectadas por el reciente temporal. Visiblemente conmovido, el presentador quiso transmitir un mensaje de apoyo a quienes han perdido seres queridos o que aún buscan a familiares desaparecidos. Con la voz entrecortada, Mejide confesó que había vivido "un trocito muy pequeño de esa angustia" y tuvo que detenerse brevemente para recomponerse. Luego, reveló que la tragedia le había tocado de cerca: "Los que me conocéis sabéis que tengo familia en Valencia", dijo con dificultad, explicando que pasó varias horas intentando sin éxito contactar con ellos. Finalmente, confirmó aliviado que sus familiares estaban bien, logrando continuar con el programa tras este momento tan personal. Este gesto resaltó la empatía de Mejide y su cercanía con quienes atraviesan estos tiempos difíciles.