El preocupante mensaje del primo del Rey Felipe VI: "¿Merezco esto? ¿Qué estoy haciendo mal?"

A pesar de sus vínculos con la Familia del Rey, Ignacio de Borbón no se dio a conocer al gran público hasta 2022, cuando se convirtió en concursante de “Supervivientes”. Es primo lejano de don Felipe VI pero se ha labrado una fructífera carrera sobre las pasarelas como modelo, en la que su rancio abolengo no ha tenido nada que ver. Además, va camino de consagrarse como influencer y solo en su perfil de Instagram ya cuenta con más de 90.000 seguidores.

Precisamente, ha sido a través de sus redes sociales donde ha compartido un preocupante y enigmático mensaje. Ignacio de Borbón reflexiona sobre la soledad y los momentos en los que no hay nadie cerca para apoyarse. Un escrito que parece indicar que sufre la misma situación en primera persona.

“A veces uno solo quiere abrazar a alguien para desahogarse, pero no hay nadie a quien abrazar”, comienza señalando el modelo, que añade: “Siempre me ha gustado estar solo y viajar por el mundo haciendo lo que me gusta, pero llega un momento en la vida en el que piensas ‘¿qué estoy haciendo mal? ¿merezco esto?’. Y en realidad no sabes la respuesta, porque tú en verdad darías la vida por esas personas si estuviesen en tu situación”.

Un misterioso mensaje con el que parece señalar a alguien que le ha decepcionado o dejado de lado cuando más le necesitaba. Sus palabras llegan solo unos días después de que se hiciera oficial su relación con Náyades Lospitao, su nueva pareja y junto a la que publicó una bonita fotografía: “Todo es más bonito si es contigo”.

[[EXTERNAL:Instagram" rel="https://www.threads.net/@nachodeborbon/post/c_soetnpdfu" target="_blank">C_QMknPq045|||images/play_instagram.jpg

Náyades es una joven deportista de 20 años, procedente de Badajoz, estudiante de Derecho en la Universidad de Sevilla, y promete posicionarse como una estrella en el mundo influencer. Además, se retrata como una apasionada en fútbol y en sus perfiles comparte sus vaticinios deportivos de los partidos más importantes y opina sobre las nuevas incorporaciones a los equipos y las gestiones de sus entrenadores. Su padre, Miguel Lospitao, ha sido agente deportivo internacional, por lo que su hija habría heredado de él su afición por este deporte.

De momento, los dos se siguen en sus redes sociales y hasta hace poco Ignacio seguía presumiendo de amor en sus perfiles, pero teniendo en cuenta sus últimas palabras publicadas en Threads, no sería descabellado pensar que entre ellos se ha podido producir una especie de crisis.