RTVE programa un especial informativo con motivo del inicio del Cónclave

El fallecimiento del Papa Francisco, y su ceremonia posterior, obligaron a todos los medios de comunicación de España a modificar y reorganizar sus parrillas para cubrir de manera adecuada este suceso. Durante unos días, la actualidad mandó sobre todo lo demás previsto y se llegaron a retrasar diferentes estrenos, como por ejemplo el desfile de 'La familia de la tele'.

Aquellas extensas jornadas informativas nos dejaron claro, una vez más, que los espectadores españoles estaban interesados por este acontecimiento ya que millones de personas estuvieron pendientes de la televisión y la radio. Una reprogramación que puso en el foco a todos los enviados especiales que tienen las cadenas en Roma (Italia) y los minuto a minuto se volvieron la elección preferida.

RTVE modifica nuevamente su parrilla

Durante muchos días, varios de los programas que iba a estrenar RTVE en sus cadenas se han visto obligados a retrasar su llegada. Primero fue con motivo de la muerte del Pontífice y luego debido al apagón eléctrico que vivimos en España. 'That's my jam: que el ritmo no pare' o 'Futuro imperfecto' han sido algunos de los afectados.

Ahora, el ente público anuncia una nueva reprogramación prevista para este próximo miércoles 7 de mayo. En esta ocasión, según han explicado en sus redes sociales, se producirá "la mayor cobertura en directo con nuestros equipos y enviados especiales en Roma para un especial informativo con motivo del inicio del cónclave para elegir al nuevo pontífice tras la muerte del Papa Francisco".

Además, especifica: "RTVE se vuelca con un programa especial presentado por Alejandra Herranz y Marta Carazo que comenzará a partir de las 16:00 horas y que se podrá seguir en La 1, el Canal 24 horas y por la plataforma RTVE Play".