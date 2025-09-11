Hacienda se frota las manos con Borja González: esto es lo que le quitará del dineral ganado en 'Supervivientes'

Con la bandera de la Comunidad Valenciana sobre los hombros y con una cara de asombro que quedará para la posteridad en cuanto a realities de Mediaset se refiere, Borja González se proclamó el pasado 17 de junio vencedor de la edición 2025 de 'Supervivientes', superando por el camino a Álvaro Muñoz Escassi, Anita Williams y el huracán Montoya. El valenciano, que saltó a la palestra televisiva gracias a la edición número 7 de 'La isla de las tentaciones', se adjudicó el cheque de 200.000 € tras más de 100 días de concurso y admitió a las cámaras de Telecinco "que se encuentra en una nube tras conquistar 'Supervivientes' y que se comprará una casa para iniciar una nueva etapa junto a su hijo y pareja Ana". Dos después de regresar de Honduras, el concursante ha publicado un video en sus redes sociales anunciando que ya ha recibido el dinero del premio por haber ganado el reality y espeta la cantidad de dinero que se ha llevado Hacienda y lo que aún tiene que pagar a las arcas públicas, en este caso de la Comunidad Valenciana.

De los 200.000 € de premio, ha Borja González le han ingresado 162.000 euros, llevándose Hacienda 38.000 € y aún le queda pagar el tramo autonómico de la Comunidad Valenciana, un cifra que gira en torno los 50.000 € y que es mucho menos en otras comunidades de España como es el caso de Madrid, Murcia o Galicia (cerca de 10.000 euros menos). A pesar del duro varapalo económico que supone este tipo de hachazos (44% del total del premio), Borja González se lo toma con humor aunque en su ironía hay una fuerte crítica a la gestión de los impuestos en nuestro país por parte de los políticos.

La cara oculta de 'Supervivientes'

Un mes después de regresar a España, Borja González sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar el notable cambio en su físico, especialmente el aumento de volumen en su abdomen. Después de más de 100 días en condiciones extremas en el reality de Mediaset, la báscula marca ahora 84 kilos, aunque él mismo reconoce que no se trata de masa muscular, sino de un "volumen sucio", consecuencia de la ansiedad por la comida que experimentó al volver a la normalidad. Antes de embarcarse en el concurso, Borja pesaba 80 kilos, y al regresar, apenas 67, lo que refleja una pérdida de 13 kilos durante la aventura. Sin embargo, ese rápido aumento posterior ilustra claramente el llamado efecto rebote, un fenómeno común tras dietas extremas o restricciones prolongadas, donde el cuerpo recupera peso de forma rápida y, a menudo, descontrolada. A pesar de este bajón físico, Borja no se muestra preocupado, ya que confía en su constancia y experiencia entrenando para recuperar pronto su forma habitual.