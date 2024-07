Patricia Gaztañaga bendice a Jorge Javier Vázquez por su nuevo "Diario"

El próximo lunes 29 de julio a las 15:50 se estrena "El Diario de Jorge", un nuevo espacio vespertino de Telecinco que otorga más visibilidad a la gran estrella de Mediaset, Jorge Javier Vázquez. A menos de una semana del estreno, el presentador catalán ha estado de promoción en distintos medios de comunicación y en la revista Lecturas ha desvelado que ha obtenido la bendición de Patricia Gaztañaga, la presentadora de "El Diario de Patricia" de Antena 3, de quién claramente bebe este nuevo espacio del grupo de comunicación de la calle Fuencarral.

Alabado por su predecesora

"Vino a verme al teatro cuando estuve en Bilbao, y almorzamos juntos con su marido. Conozco también a sus hijas". Finalmente, admitió que Patricia le ha dicho "cosas tan hermosas que me da vergüenza repetirlas". Pero como ella lo anima a hacerlo, así lo expresa: "Me dice que no sea tonto y que diga sin ningún problema que para ella soy el mejor candidato para hacer este programa. Que tengo su apoyo. ¡Así que ahí queda eso!", confesó Jorge Javier Vázquez, que también admitió que está "nervioso" por el programa. "En mi cabeza no hay lugar para otro pensamiento que no tenga que ver con El diario de Jorge. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Mis compañeros saben de lo que hablo", explicaba el presentador catalán que explicó que su círculo cercano, madre y hermana, se han dado cuenta de su nerviosismo.

El presentador se sincera revelando que "un próximo estreno cambia tu vida por completo. Estás ansioso por que llegue el día para que todo finalmente comience". En esta ocasión, la anticipación es mayor por varias razones: sus Cuentos chinos, su último intento de lanzar un nuevo formato (Supervivientes ya es un clásico), no tuvo éxito en términos de audiencia y porque, esta vez, el programa lleva su propio nombre. Hay mucho de su esencia en esta propuesta, que aunque es conocida, ahora se presenta en "un momento diferente y en una televisión distinta", espetó finalmente Jorge Javier Vázquez.