Sólo La Roja puede con 'El Hormiguero': 30,1% del share frente al 11,4%

Acostumbrados a ver a 'El Hormiguero' liderando cada día el ranking de los programas más vistos de la tele, resulta extraño comprobar que haya un espacio en su mismo horario, el de access prime time, que doble al programa de Pablo Motos en audiencia.

Afortunadamente para el espacio de Antena 3, se trata de un programa puntual, como es un partido de fútbol de la Selección Española, el que ha cuestionado por una noche el liderato de 'El Hormiguero'.

Y es que, pese a que el espacio conducido por Pablo Motos ha podido con todos los de su franja: '4 estrellas', 'El Intermedio', 'First Dates' y hasta los efímeros 'Cuentos chinos' de Jorge Javier Vázquez, que no le hicieron ni cosquillas; anoche se dio la tormenta perfecta para que casi todas las miradas confluyeran en el partido de La Roja contra Escocia, y eso que 'El Hormiguero' trajo a una invitada de relumbrón como la actriz Carmen Maura, quien por cierto aseguró que no entendía "lo de las audiencias", a las que calificó con ironía como "palabra de Dios".

Finalmente, el resultado fue de un 30,1% de share para La 1 en su retransmisión del fútbol, lo que supuso 3.746.000 espectadores de media; mientras que Antena 3 se quedó con un 11,4% para 'El Hormiguero' (1.489.000 televidentes).

Algo que no debe preocupar a los de Motos, porque ya decimos que es algo eventual y que se juntaron las condiciones idóneas para que el partido de la Selección Española tuviese un amplio seguimiento: Era día de Fiesta Nacional y la gente tenía ganas de gritar los goles de España, se trataba de un partido decisivo para la clasificación para la Eurocopa 2024 y, además, ante un rival de entidad como Escocia; además de que las nuevas incorporaciones a la convocatoria de Luis de la Fuente: Fran García, Ohian Sancet y, sobre todo, el talentoso Bryan Zaragoza despertaron muchas expectativas.