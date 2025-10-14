Un soltero de 'First Dates' desvela sus libros favoritos y deja perpleja a su cita: "Me gustan la Biblia y el Kamasutra"

El restaurante de 'First Dates' siempre sabe como esconder sus ases bajo la manga. Y es que el programa de citas más famoso de nuestro país lleva ya casi una década organizando encuentros de lo más variopintos. En algunos de ellos la magia ha llegado de forma natural, mientras que también ha habido ocasiones donde más de uno hubiera gustado meterse en una chistera y desaparecer de golpe.

En el programa de este lunes, Carlos Sobera recibió a José Antonio, un madrileño de 60 años que se desempeñaba como mago. "Estudié electrónica, luego fui funcionario durante 18 años y lo dejé para dedicarme a la magia" explicó el soltero, quien también ha afirmado tener un especial interés por el crecimiento personal y la nutrición.

"Aporto salud y bienestar al mundo, ayudo al planeta. Soy parte de la solución, no del problema. Llevo la salud al mundo, es mi misión", comentó José Antonio. Además, el comensal mostró su confianza en la medicina natural, admitiendo que si bien "hay enfermedades en las que está claro que se necesitan medicinas y tratamientos, la mente es muy poderosa".

La magia y la conexión entre dos desconocidos

La pretendienta de José Antonio fue María José, una reponedora de 55 años procedente de Parla. Nada más conocerle, su primera impresión fue bastante positiva: "Un hombre vestido de negro hace que se me vayan los ojos". La soltera también se quedó sorprendida al conocer la profesión de su cita, reconociendo que "los magos son personas muy especiales".

José Antonio y María José durante su cita en 'First Dates' Mediaset

Si bien la conexión entre ambos no dejó de crecer durante toda la velada, hubo un momento que produjo una completa carcajada. Al preguntarle por sus lecturas favoritas, José Antonio explicó que había dos libros que le parecían muy relevantes. "Son la Biblia y el Kamasutra. Porque la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros y el Kamasutra te explica como…", dejó el soltero en el aire.

Al concluir la cita, María José admitió que no le importaría tener una segunda oportunidad con José Antonio porque "me he encontrado muy a gusto". Él, por su parte, mostró interés en continuar manteniendo el contacto, destacando que quería "volver a quedar para conocerla mejor".