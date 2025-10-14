Lucía pasa de ser favorita a nominada en la Gala 4 de 'OT 2025', la más trágica hasta la fecha

Lucía ha dado un giro de 180 grados a su situación dentro de la Academia de 'OT 2025'. La valenciana no ha defendido con creces su condición de favorita y ha terminado la Gala 4, la más dramática hasta la fecha, como nominada junto a Judit, después de que el claustrose decantara por María Cruz y los triunfitosdecidieran salvar de la quema a Javier Crespo. En cuanto a la expulsión, el público no dudó y con un 59,3% decidió salvar a Laura Muñoz, convirtiendo a Carlos en el tercer expulsado de esta segunda edición de 'Operación Triunfo' bajo el paraguas de Prime Video.

Así fue la Gala 4 de 'OT 2025'

La gala de 'OT 2025' vivió una noche cargada de emoción y sorpresas. Tras las actuaciones, llegó el esperado momento de conocer al tercer expulsado de la edición. Con un 59,3% de los votos frente al 40,7%, Laura logró mantenerse en la Academia, tal como anunció Chenoa, sellando así el destino de Carlos, quien se convirtió en el tercer eliminado del concurso. La tensión dio paso rápidamente a la alegría cuando Miriam Rodríguez irrumpió en el plató para anunciar al nuevo favorito de la semana. Entre los más votados estaban Olivia, Téyou y Crespo, pero finalmente fue Téyou quien se alzó con el título con un 22,7% del apoyo del público, asegurando su permanencia una semana más.

Con Téyou a salvo, el jurado decidió recompensar a los concursantes que brillaron sobre el escenario: Laura, Olivia, Cristina, Tinho, Guille Toledano, Guillo, Claudia y Max cruzaron la pasarela sin complicaciones. Sin embargo, la tensión regresó cuando Crespo, María Cruz, Judit y Lucía quedaron en la cuerda floja. Los profesores apostaron por salvar a María Cruz, mientras que los compañeros, en una votación reñida, se inclinaron finalmente por Crespo, gracias al voto de la favorita de la semana. Así, la noche cerró con Judit y Lucía como las nuevas nominadas, marcando el inicio de otra semana decisiva en la Academia de 'OT 2025'.