Victoria Abril sorprende en 'El Hormiguero' con su método para recordar guiones: "Me pongo a pensar en el texto y memorizo nadando en el mar"

Victoria Abril, la actriz española, ha deslumbrado en su aparición en 'El Hormiguero'. En esta visita, Abril presentó su nueva obra de teatro "Medusa", una tragicomedia que se exhibirá en el prestigioso Festival de Teatro Clásico de Mérida del 31 de julio al 11 de agosto. La obra promete una innovadora reformulación del mito clásico de Medusa, explorando la historia desde la perspectiva del vencido a través de una puesta en escena multidisciplinaria que combina humor, tragedia y plasticidad.

Durante su entrevista con Pablo Motos, la intérprete no solo habló de su nueva obra, sino que también celebró sus 50 años de carrera. En este contexto, mostró con orgullo en plató el Premio Luis Buñuel que había recibido recientemente en el Festival de Cine Internacional de Huesca, en conmemoración de sus bodas de oro profesionales. La actriz no dudó también en compartir una trenza de Almudévar con Pablo Motos mientras rememoraba su extensa y variada trayectoria en el mundo del entretenimiento. "He conseguido llegar a los 50 años de carrera sin morir en el intento. Los primeros 25 hice cine de autor; a los 40 el cine me abandonó como el desodorante. Pero el público llenó los teatros", comentó la actriz, subrayando su resiliencia y versatilidad a lo largo de diferentes etapas de su vida profesional.

Conocida por sus colaboraciones con renombrados directores como Pedro Almodóvar, Abril ha ganado numerosos premios, incluyendo un Oso de Plata en Berlín. Además de su carrera como actriz, Abril también ha incursionado en el mundo de la música, destacándose como cantante de bossa nova. Durante la entrevista, la actriz recordó cómo, a los 50 años, encontró una nueva audiencia en la televisión francesa con la serie "Clem", que se mantuvo en antena durante diez años y cosechó una audiencia de más de diez millones de espectadores. "A los 50 hice una serie de televisión en Francia en la que estuve 10 años. A los 60 llegó la COVID e hice teatro. Y para mis bodas de oro voy a hacer 'Medusa' en Mérida, la gorgona que no se sabe nada de ella", explicó Abril, destacando la evolución de su carrera y su capacidad para adaptarse a nuevos retos y oportunidades.

La actriz se mostró entusiasmada al hablar de "Medusa", su nuevo proyecto teatral. "Voy a hacer un poco de justicia olímpica con Medusa; un personaje monstruoso, maldito, que no se sabe nada de ella, sobre todo cómo la convirtieron así", explicó Abril, destacando la originalidad de la obra, la primera en centrarse en esta figura de la mitología griega. Abril, cuyo nombre real es Victoria Mérida Rojas, compartió anécdotas personales, incluyendo la razón por la que adoptó su nombre artístico en 1974. "Es que en 1974, ser actriz era igual que ser una puta, por eso me lo cambié", confesó, revelando las dificultades y prejuicios que enfrentaban las mujeres en la industria del entretenimiento en aquella época.

La actriz también desveló su particular técnica para memorizar guiones, que implica nadar mientras repite los textos en su mente: "Memorizo nadando en el mar. Me pongo a pensar en el texto y hablo en el agua", una técnica que ha sorprendido y fascinado a Pablo Motos y a las hormigas. Además, durante la entrevista, Motos pidió a Abril que resumiera sus 50 años de carrera en un solo titular. Ella lo hizo, pero extendiéndose un poco más: "Los 25 primeros cine de autor, nada más. El 'Un, dos, tres' y toda la televisión servía para pagar el cine de autor, que lo hacíamos en cooperativa. Sin un duro, pero con mucho talento", comenzó rememorando la invitada. Añadió una reflexión sobre la industria actual: "El 90% de las películas que he rodado en mi carrera no se podrían hacer en la actualidad".

Abril también mencionó cómo, a los 40 años, el cinela "abandonó como el desodorante", pero encontró un nuevo hogar en el teatro, donde el público llenó las salas durante seis años. La cincuentena de Abril estuvo marcada por la televisión francesa, con la serie "Clem" que se mantuvo en antena durante una década. "Nos hemos hecho puritanos", comentó Abril, en referencia a los cambios en la industria del entretenimiento. "No somos libres de decir, ni de pensar lo que queremos", añadió, destacando las restricciones que, según ella, "limitan la creatividad y la expresión artística" hoy en día.

Por otra parte, la artista también habló de cómo el confinamiento debido a la COVID-19 la llevó a centrarse en el teatro y a desconectarse de las redes sociales y la televisión, lo que, según ella, la ha hecho "muchísimo más feliz". Para cerrar la entrevista, Abril sorprendió a Motos con una pregunta inesperada: "¿Bailas?", rompiendo el silencio que se había creado en el plató. Motos, visiblemente emocionado por las reflexiones de la actriz, aceptó el desafío, culminando la entrevista en un tono ligero y positivo.