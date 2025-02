Suanna Griso da el susto en 'Espejo Público': "¡Uy, que me mato!"

Los platós de Antena 3 han sido escenario de incidentes inesperados en los últimos días. Si el pasado lunes Sonsoles Ónega protagonizaba una aparatosa caída en 'Y ahora Sonsoles', este miércoles ha sido Susanna Griso quien ha sufrido un percance en pleno directo en 'Espejo Público'.

La mañana en la cadena principal de Atresmedia transcurría con normalidad en el programa cuando, tras finalizar el habitual debate de la sección 'El Ring', la presentadora se ha levantado del taburete en el que moderaba la discusión para regresar a la mesa principal. En ese momento, Susanna Griso ha tropezado con un cable, perdiendo el equilibrio y dando un susto a su equipo. "¡Uy, que me mato!", ha exclamado la comunicadora, que rápidamente ha tratado de recuperar la compostura en directo.

Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público' Atresmedia

El inesperado traspié ha generado cierta preocupación en el plató de 'Espejo Público', pero la periodista catalana ha reaccionado con sentido del humor, mirando hacia atrás para identificar la causa de su tropezón. "La que me voy a matar soy yo", ha comentado entre risas mientras señalaba el cable que había estado a punto de hacerla caer al suelo. El momento rápidamente ha recordado a la reciente caída de Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles', cuando la presentadora madrileña tropezó y cayó al suelo ante la mirada atónita de su equipo y la audiencia. Consciente del paralelismo entre ambos incidentes, Susanna Griso no ha dudado en enviarle un mensaje de cariño a su compañera: "Últimamente la gente se cae por todos los platós", ha señalado con mucha ironía.

Sonsoles Ónega en el momento de la caída Y ahora Sonsoles

Ya instalada en la mesa de debate, la presentadora ha querido restar importancia al percance, aunque ha aprovechado para alertar sobre los peligros de ciertos elementos en el plató. "Sonsoles, todo mi cariño, porque también me he encontrado con un cable peligrosísimo", ha añadido, en referencia al obstáculo que casi la hace caer. Este comentario ha hecho evidente la complicidad entre ambas comunicadoras, quienes llevan años compartiendo pantalla en Antena 3. Sonsoles Ónega, que también reaccionó con humor tras su caída, había tranquilizado a sus seguidores asegurando que, pese al golpe, se encontraba bien. "Gracias por vuestros mensajes, ha sido más aparatosa que otra cosa, pero no me duele nada", explicó la periodista tras el incidente en su programa el pasado lunes.

Por otra parte, los dos incidentes en menos de 72 horas han provocado bromas en redes sociales sobre la "maldición" de los platós de Antena 3. Aunque ambos sustos quedaron en simples anécdotas, han servido para recordar a los espectadores los pequeños riesgos que conlleva realizar televisión en riguroso directo.