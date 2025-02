'Supervivientes 2025', cada vez más cerca: nueva incorporación oficial

'Supervivientes 2025' está a punto de comenzar. Más concretamente, será el próximo jueves 6 de marzo, a las 22:00 horas. Por ello, Mediaset sigue generando expectativas e ilusión entre los aficionados al reallity con cada uno de los anuncios oficiales de sus próximos concursantes. Como os contábamos en LA RAZÓN, la reconocida actriz española Beatriz Rico había sido la última en sumarse a esta aventura.

Con esta incorporación, ya eran 5 los concursantes confirmados (Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Escassi, Álmacor y Beatriz Rico) para acudir a esta nueva edición del programa que se desarrollará en la playas de los Cayos Cochinos de Honduras. Debido a la premura de su estreno, los anuncios oficiales no dejan de sucederse y hemos conocido un nuevo nombre que se añade a la lista: Laura Cuevas.

Más de 20 años conviviendo con la familia Pantoja

Esta nueva participante es conocida por su relación con la familia Pantoja ya que es la hija del mayoral de Cantora. Por tanto, ha convivido en esa finca tan conocida en España más de 20 años de su vida. Ahora, se embarca en esta nueva aventura y en sus primeras palabras como nueva concursante lanza un mensaje muy claro.

"Soy Laura Cuevas. Conviví durante más de 20 años con Isabel Pantoja, conozco secretos de Cantora que todavía nadie ha contado y ahora puede ser que o los cuente, porque me voy a Supervivientes 2025”, explica en el vídeo de presentación publicado por Mediaset. En esta línea, hay que recordar, como bien dice Telecinco en su información al respecto, que fue colaboradora del programa'TardeAR' en el que habló de la relación entre Isabel Pantoja y su hija Isa.

Su paso por 'GH VIP'

Por otro lado, queremos recordar que no es la primera vez que Laura Cuevas participa en un reallity de Telecinco. De hecho, aunque es posible que muchas personas no se acuerden, estuvo presente en la tercera edición del año 2015 del programa 'GH VIP'. En aquella ocasión, la casa de Guadalix albergó, de nuevo, a dos personas que habían pasado mucho tiempo juntos enCantora: Kiko Rivera y ella. Su participación en el programa no fue muy destacada ya que terminó siendo la tercera expulsada.

Otros posibles concursantes

En los últimos días, la lista de posibles concursantes para este 'Supervivientes 2025' no ha dejado de crecer. De hecho, Ágatha Ruiz de la Prada tuvo tuvo que salir en los medios de comunicación a desmentir su presencia en la próxima edición del reallity. Igualmente, la gran estrella del programa 'La Isla de las Tentaciones', parece seguro que estará presente en Honduras lo que pasa que hasta que no terminen las emisiones no será anunciado de manera oficial.