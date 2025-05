'Supervivientes 2025' pone a prueba a sus concursantes con un test cultural... y el resultado es ridículo

Undécima gala de 'Tierra de Nadie' liderada por Carlos Sobera y las cosas empiezan a apretarse en Honduras tras la salvación de Borja en el día de ayer, que recibió no solo el beneplácito de la audiencia, también la visita de su pareja Ana, quien llenó de energías al concursante valenciano de cara a lo que queda de 'Supervivientes 2025'. También hubo momentos divertidos en la noche de ayer, gracias a un test que evidenció que hay que repasar conceptos culturales para no quedar en ridículo.

Reencuentros, besos y risas

La undécima gala de 'Supervivientes 2025: Tierra de Nadie' fue un auténtico carrusel emocional, especialmente para Borja González, quien no solo fue salvado de la nominación, sino que protagonizó un emotivo reencuentro con su pareja Ana. Junto a Joshua, Álex Adrover y Pelayo Díaz, Borja esperaba la decisión de la audiencia en la emblemática plataforma situada sobre la playa. Laura Madrueño fue la encargada de desvelar, uno a uno, los resultados: primero cayó Álex, seguido de Joshua y luego Pelayo, dejando a Borja como el único salvado. Pero la sorpresa no acabó ahí. A su llegada a Cayo Paloma, el concursante pensaba que vería videos de su hijo; sin embargo, se topó con Ana, que lo sorprendió con una visita inesperada. Emocionados y entre lágrimas, ambos se fundieron en abrazos y besos, dejando claro que su amor sigue más fuerte que nunca.

Borja no dudó en confesar que ese había sido “el mejor día de su vida”, solo comparable con el nacimiento de su hijo. Durante el reencuentro, también hubo espacio para reflexionar sobre su relación, reconociendo errores y prometiendo mejorar como pareja. Mientras tanto, en plató, Nieves Bolós, la séptima expulsada tras 60 días en Honduras, valoraba su paso por el reality con orgullo y emoción: “No sabía que era tan fuerte a nivel interior”.

Más allá de los momentos emotivos, la gala también ofreció espacio para el humor y la tensión con un test cultural al estilo ‘Supervivientes’. Laura Madrueño planteó a los concursantes un juego muy particular: por cada respuesta acertada, podrían disfrutar de una onza de chocolate; por cada error, tendrían que enfrentarse al temido jalapeño. Las preguntas fueron tan variadas como reveladoras: desde la identidad del vocalista de Queen —donde solo Anita falló al no reconocer a Freddie Mercury— hasta cuestiones históricas y de conocimiento general que provocaron más de una carcajada (y muchas muecas picantes). Por ejemplo, algunos no supieron que Antoni Gaudí fue el autor de la Sagrada Familia y confundieron el Palacio de la Zarzuela con el Palacio Real como residencia de los Reyes de España.

También fallaron al contar las letras del abecedario, o al identificar al primer presidente de la democracia, que fue Adolfo Suárez y no Felipe González, como pensaron varios. El punto más curioso llegó cuando solo Terelu supo que El Cantar de Mio Cid fue escrito por un autor anónimo, mientras otros daban respuestas descabelladas. Entre trampas, copias descaradas y gestos de desesperación al probar los jalapeños, el test cultural se convirtió en uno de los momentos más divertidos de la noche. Además, dejó al descubierto las lagunas de conocimiento de los participantes, que se tomaron el reto con humor... y algo de picor.